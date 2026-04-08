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Marilyn destapó la estrategia de Alejandro y predijo quiebre entre él y Alexa en La casa de los famosos

La actriz Marilyn Patiño, se pronunció recientemente y dio a conocer qué opina sobre el juego de Alejandro Estrada.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Marilyn Patiño y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Marilyn Patiño confesó que no debió ingresar nuevamente a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Marilyn Patiño, quien se convirtió en la reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia, causó revuelo en redes sociales con las recientes declaraciones en las que se refirió al juego de Alejandro Estrada en el reality de convivencia.

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¿Qué dijo Marilyn Patiño tras salir de La casa de los famosos Colombia?

En una entrevista que la reconocida actriz concedió para las redes sociales oficiales del Canal RCN, habló sin tapujos sobre Estrada, dejando en evidencia cuál es, desde su punto de vista, la fortaleza del participante para lograr mantenerse en calma y no dejarse provocar de sus compañeros.

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"Alejandro hace todo lo mismo, igualito, tal cual todo lo que hacen todos, pero Alejandro no grita, Alejandro tiene algo y es que se autocontrola entonces eso sí descontrola a los demás", señaló.

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Así mismo, la exparticipante, quiso dejar claro que, en ningún momento se fue en contra del actor como muchos lo aseguran, pues en realidad quiso aprovechar su reingreso a la competencia para llamarle la atención sobre ciertas actitudes, pues aseguró que eso es justamente lo que hacen los amigos.

Marilyn Patiño y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Marilyn Patiño se refirió a la fortaleza que tiene Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Marilyn Patiño luego de ser eliminada por segunda vez?

De acuerdo con Patiño, desde lo que vivió durante su paso por la casa, posiblemente más adelante se de un quiebre entre Alejo y Alexa Torrex, sin embargo, señaló que esto no significa que ambos no vayan a llegar a la final.

Respecto a la segunda oportunidad que le dio el público de estar nuevamente en la casa más famosa del país, Marilyn fue honesta al confesar que, en realidad lo mejor habría sido no ingresar, pues considera que a estas alturas de la competencia es mucho más difícil llegar a compaginar.

"Aprendí que no hay segundas oportunidades, que no debí haber entrado, porque ellos ya están herméticos, no quieren dejar entrar a nadie en sus combos, sus combos ya están armados y tratar de entrar y poder abrir brecha va a ser super difícil", agregó.

Finalmente, la reciente eliminada, dio a conocer que, a su parecer, el vocabulario de Karola sí puede jugarle en contra, pues para muchos la grosería repetitiva también cansa, no obstante rescató el hecho de que sea tan divertida.

Marilyn Patiño en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Marilyn Patiño sobre la estrategia de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
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