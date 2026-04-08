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Reconocido actor de "Volver al futuro" desmiente noticias falsas de su muerte: ¿quién es?

Reconocido actor desmintió rumores sobre su muerte y aclaró su estado tras la difusión de una noticia falsa.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actor rompe el silencio tras rumores de su muerte y aclara su estado
Actor rompe el silencio tras rumores de su muerte y aclara su estado (Foto IA)

Un reconocido actor de cine y televisión generó preocupación entre sus seguidores luego de que circularan rumores sobre su supuesta muerte.

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La información, difundida inicialmente por un medio internacional, se viralizó rápidamente en redes sociales, causando confusión y alarma entre el público.

Ante la magnitud del rumor, el propio entorno del artista decidió pronunciarse para aclarar la situación y desmentir la noticia que, en cuestión de horas, ya había dado la vuelta al mundo.

¿Quién es el actor sobre el que surgieron rumores de su muerte?

Se trata de Michael J. Fox, recordado principalmente por su icónico papel en la saga Back to the Future, así como por su participación en diversas producciones de cine y televisión a lo largo de su carrera.

Tras la difusión del rumor, representantes del actor salieron a desmentir la información y aseguraron que se encuentra bien.

Incluso, indicaron que el artista había estado activo recientemente, participando en entrevistas durante un evento el día anterior a que se conociera la noticia falsa.

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El medio que publicó la información errónea eliminó posteriormente el contenido, reconociendo el error. Sin embargo, para ese momento, el rumor ya se había expandido ampliamente en redes sociales.

Aunque el actor ha mantenido un perfil más bajo en los últimos años, sigue siendo una figura muy querida por el público, lo que explica la rápida reacción de sus seguidores ante este tipo de noticias.

Michael J Fox desmiente rumores de su muerte y genera alivio
Michael J Fox desmiente rumores de su muerte y genera alivio. (Foto Dia Dipasupil / AFP)

¿Cuál es la enfermedad que padece Michael J. Fox?

Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson a los 29 años, en 1990, aunque decidió hacerlo público varios años después, en 1998.

Desde entonces, se ha convertido en una de las voces más influyentes en la concientización sobre esta enfermedad, impulsando iniciativas para la investigación y el apoyo a quienes la padecen.

Con el paso del tiempo, los síntomas han impactado su vida profesional, especialmente en aspectos como el habla y la memoria. Por esta razón, en 2020 tomó la decisión de retirarse de la actuación de manera más activa, aunque no se ha alejado completamente del medio.

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El actor ha continuado participando en algunos proyectos, especialmente en doblaje de voz y apariciones puntuales, manteniendo así su vínculo con la industria del entretenimiento.

A lo largo de su trayectoria, ha acumulado más de 80 créditos actorales, incluyendo producciones como Stuart Little, Spin City, Scrubs y trabajos de voz en películas animadas como Zootopia.

Michael J Fox padece de parkinson desde los 29 años
Michael J Fox padece de parkinson desde los 29 años (Foto Jason Kempin / AFP)
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