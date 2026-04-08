Mike Bahía causa revuelo en redes al dejar ver la cara de su hijo: ¿a quién se parece?

Una de las parejas más famosas y queridas de la farándula colombiana, es la conformada por Mike Bahía y Greeicy Rendón, quienes llevan más de 10 años de relación y un hijo, fruto de su amor.

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Desde que nació Kai en 2022, la pareja ha revelado cómo fue convertirse en padres primerizos y, de hecho, esto llenó de críticas a la artista, debido a que dijo que no era fácil la maternidad y que no se debía romantizar.

Cuando nació el pequeño, los famosos decidieron no mostrar su carita por privacidad, pero en las últimas semanas, han sorprendido al revelar cómo luce, pues precisamente, Mike Bahía compartió un tierno video en sus redes sociales.

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¿Cuál es el video de Mike Bahía en donde deja ver la cara de Kai?

En horas de la tarde de este miércoles 8 de abril, Mike Bahía reveló un video en su cuenta oficial de Instagram, en donde comparte un tierno momento junto a su hijo Kai.

Mike Bahía enternece las redes tras mostrar a su hijo por primera vez. (Foto: Canal RCN)

En el clip, se ve que el artista está en la cocina de una casa y sobre el mesón está acostado Kai, boca arriba y con su cabello en la orilla, por lo que se le facilita a Mike desenredarle su pelito.

Precisamente, en el ángulo en el que están, se le alcanza a ver la carita al niño y se nota su gran parecido a Greeicy Rendón, de hecho, tiene el mismo color de piel y el cabello castaño medio.

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Son duda, uno de los momentos más épicos del clip, es que el pequeño se ríe por un gesto que hace en el video, lo que genera la reacción de su papá, diciendo que se parece en eso a Greeicy.

Mike Bahía emociona a sus fans al dejar ver a su hijo. (Foto: Canal RCN)

¿Greeicy Rendón ya había mostrado la cara de Kai?

Mencionado anteriormente, en las últimas semanas, tanto Greeicy Rendón como Mike Bahía han mostrado más el rostro del niño, antes lo grababan de perfil o de espalda para que no se viera.

Sin embargo, recientemente ya no tiene tapujos para dejar ver al niño y lo muestran más seguidos, pes por eso los fanáticos de la artista han notado el gran parecido con ella.