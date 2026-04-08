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Ricardo Montaner derritió corazones al disfrazarse en el cumpleaños de su nieto Índigo

Ricardo Montaner enterneció a sus seguidores al mostrarse en redes con un tierno disfraz durante la fiesta de Índigo.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Ricardo Montaner se disfrazó en el cumpleaños de su nieto.
Ricardo Montaner se disfrazó en el cumpleaños de su nieto, Índigo. (Foto Arturo Holmes/AFP)

El cantante Ricardo Montaner derritió corazones en redes sociales al mostrarse disfrazado en el cumpleaños de su nieto Índigo.

Ricardo Montaner derritió corazones.
Ricardo Montaner derritió corazones en redes sociales. (Foto Rodrigo Varela/AFP)

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¿Cómo vivió Ricardo Montaner el cumpleaños de su nieto Indigo?

La celebración se convirtió en un momento mágico que el artista compartió con sus seguidores, mostrando una faceta familiar y cercana que conmovió a miles de internautas.

La fiesta de disfraces fue el escenario perfecto para que Montaner y su esposa se transformaran en personajes de fantasía, demostrando que el amor de los abuelos no conoce límites.

Con gestos sencillos pero llenos de ternura, el intérprete dejó ver que su prioridad es disfrutar cada instante junto a sus seres queridos, especialmente en fechas tan especiales.

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Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron una ola de comentarios positivos. Los fanáticos destacaron la autenticidad del cantante y la manera en que se entrega a su familia.

El Último Regreso Tour lo tiene recorriendo escenarios de distintos países y mañana será el turno de Bogotá, donde se presentará en el Movistar Arena con un espectáculo que promete reunir todos sus grandes éxitos.

El artista ha preparado un repertorio que conecta con varias generaciones, desde sus clásicos románticos hasta las canciones más recientes que han marcado su trayectoria.

La expectativa es alta, pues Montaner siempre ha sabido cómo convertir cada concierto en una experiencia emotiva.

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¿Qué países visitará Ricardo Montaner en su tour?

La gira incluye paradas en México, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, España, Francia e Italia, consolidando así un recorrido que reafirma su vigencia y su capacidad de convocar públicos diversos.

Con este tour, Montaner demuestra que su carrera sigue más activa que nunca y que su conexión con el público se mantiene intacta.

La cita en Bogotá será una oportunidad única para revivir momentos inolvidables y cantar junto a él esas canciones que han acompañado historias de amor, despedidas y reencuentros.

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