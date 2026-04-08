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Maluma sorprendió al compartir reflexión sobre momentos díficiles: "uno siente que no puede más"

Maluma compartió una reflexión sobre cómo afrontar los momentos en los que quiere rendirse y siente que no puede más.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Maluma sorprendió al compartir reflexión sobre momentos díficiles
Maluma compartió importante mensaje en redes / (Foto de AFP)

En medio de su actividad en redes sociales, Maluma sorprendió con un mensaje que se aleja de lo habitual y abre una conversación sobre la importancia de establecer "pausas" en el día a día.

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¿Qué reflexión compartió Maluma en redes sociales?

A través de un video, Maluma compartió un mensaje centrado en reconocer los momentos en los que una persona siente que no puede continuar. El paisa explicó que es normal atravesar situaciones en las que el cansancio lleva a cuestionar la continuidad de ciertos procesos.

¿Qué reflexión compartió Maluma en redes sociales?
Maluma habló sobre la importancia de tomar 'pausas' en la vida / (Foto de AFP)

El artista señaló que, contrario a los discursos que invitan a insistir constantemente, en algunas ocasiones la decisión más adecuada es detenerse.

"Hay momentos en los que uno siente que no puede más y es normal”, destacó.

Además, indicó que rendirse no necesariamente implica un fracaso, sino una forma de reconocer los propios límites y reorganizar el camino. Esta postura generó múltiples interpretaciones entre quienes siguen su contenido.

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¿Qué dijo Maluma sobre los momentos difíciles?

En su reflexión, el cantante explicó que parar permite analizar las situaciones desde otra perspectiva. De acuerdo con su mensaje, detenerse también es una forma de recuperar energía antes de continuar con nuevos objetivos.

"Hay veces hay que renunciar, hay veces hay que rendirse, hay veces hay que volver al principio y aceptar que hay cosas que no van más", destacó.

¿Qué dijo Maluma sobre los momentos difíciles?
Maluma afirmó que "hay veces en las que es necesario renunciar" / (Foto de AFP)

El artista habló sobre la importancia de “tomar oxígeno”, una idea que relaciona con hacer pausas necesarias para evitar el desgaste. También mencionó que hay etapas que llegan a su fin y que aceptar ese cierre puede abrir la puerta a nuevas oportunidades.

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¿Qué significa la vulnerabilidad según Maluma?

Otro de los puntos centrales del mensaje fue la vulnerabilidad. Maluma afirmó que no está mal reconocer cuando se necesita parar o incluso rendirse. Según explicó, aceptar estas emociones hace parte del proceso personal de cada individuo.

El paisa también mencionó que volver a empezar es posible después de una pausa, planteando que los cierres no deben verse únicamente como pérdidas, sino como transiciones.

Esta idea fue retomada por usuarios en redes, quienes señalan que el mensaje se aleja de discursos tradicionales sobre éxito.

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