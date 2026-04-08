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Reconocida actriz sorprende al anunciar su embarazo tras un año de la muerte de su esposo: ¿quién es?

Actriz de Hollywood anunció su embarazo tras un año marcado por la muerte de su esposo y un proceso de duelo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actriz de Hollywood sorprende al anunciar su embarazo tras la muerte de su esposo
Actriz de Hollywood sorprende al anunciar su embarazo tras la muerte de su esposo (Foto freepik)

Una reconocida figura de Hollywood sorprendió al público al confirmar que está esperando su primer hijo, una noticia que llega después de atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida personal.

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El anuncio ha generado reacciones entre sus seguidores, quienes destacan la nueva etapa que comienza tras un periodo de duelo.

La actriz habría recibido la noticia como una sorpresa positiva, marcando un giro importante luego de un año cargado de emociones.

¿Quién es la actriz que anunció su embarazo?

Se trata de Aubrey Plaza, conocida por su participación en múltiples producciones de cine y televisión.

Según fuentes cercanas, la actriz está esperando su primer hijo junto a su actual pareja, el también actor Chris Abbott.

De acuerdo con la información revelada, el bebé nacería en otoño, y la noticia habría sido recibida con alegría por la pareja.

Personas de su entorno aseguran que se trata de una bendición inesperada tras un periodo emocionalmente complejo, luego de la trágica muerte del esposo de la actriz, destacando que ambos se sienten agradecidos por esta nueva etapa.

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Aubrey Plaza anuncia que será madre tras un año de la muerte de su esposo
Aubrey Plaza anuncia que será madre tras un año de la muerte de su esposo (Foto ANGELA WEISS / AFP)

¿Cuándo falleció el esposo de Aubrey Plaza?

La noticia del embarazo llega aproximadamente un año después del fallecimiento de su esposo, el guionista y director Jeff Baena, quien murió en enero de 2025 a los 47 años.

El deceso ocurrió pocos meses después de que la pareja se separara de manera privada en septiembre de 2024, tras más de una década de relación y un matrimonio que había sido confirmado públicamente en 2021.

Tras conocerse la noticia en su momento, el equipo de la actriz calificó el hecho como una tragedia devastadora y pidió respeto por su privacidad, en medio del dolor que atravesaba.

Con el paso del tiempo, Aubrey Plaza ha ido reconstruyendo su vida personal. Su relación con Chris Abbott, con quien mantenía una amistad previa y coincidencias laborales, evolucionó hasta convertirse en una nueva historia sentimental.

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Ahora, con la llegada de su primer hijo, la actriz inicia una etapa distinta, marcada por la esperanza y los nuevos comienzos.

La noticia ha sido recibida con mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes celebran este momento significativo en su vida tras un periodo de profunda tristeza.

Tras la muerte de su esposo, Aubrey Plaza anuncia que será madre
Tras la muerte de su esposo, Aubrey Plaza anuncia que será madre (Foto VALERIE MACON / AFP)
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