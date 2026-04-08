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Murió actor de Game of Thrones a los 35 años tras luchar contra grave enfermedad

Actor de Game of Thrones falleció a los 35 años tras luchar contra una enfermedad degenerativa durante varios años.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Murió actor de Game of Thrones a los 35 años tras luchas contra grave enfermedad
Murió actor de Game of Thrones a los 35 años tras luchas contra grave enfermedad (Foto freepik)

El mundo del entretenimiento internacional atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de un actor que hizo parte de una de las series más exitosas de los últimos años.

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La noticia ha generado conmoción entre seguidores y colegas, quienes han destacado su talento y la fortaleza con la que enfrentó su enfermedad.

El actor murió a los 35 años, luego de una batalla contra una condición degenerativa que marcó sus últimos años de vida.

¿Quién es el actor de Game of Thrones que falleció?

Se trata de Michael Patrick, recordado por su participación en la aclamada serie Game of Thrones, una producción que dejó huella en la televisión mundial.

Aunque su aparición en la serie fue puntual, su nombre quedó ligado a esta importante producción, lo que le permitió ser reconocido por fanáticos del universo de fantasía que marcó a toda una generación.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su esposa, Naomi, a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde compartió detalles de sus últimos días y rindió homenaje a su vida.

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Falleció Michael Patrick, actor de Game of Thrones tras dura batalla contra enfermedad degenerativa
Falleció Michael Patrick, actor de Game of Thrones tras dura batalla contra enfermedad degenerativa (Foto freepik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Michael Patrick?

Si bien no se ha especificado una causa exacta, se confirmó que el actor padecía Esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente las células nerviosas y limita el control muscular.

Michael Patrick fue diagnosticado el 1 de febrero de 2023 y, desde entonces, enfrentó el avance de la enfermedad. En sus últimos días, permaneció internado en un hospicio en Irlanda del Norte, donde recibió cuidados especializados.

Según relató su esposa, el actor falleció en paz, rodeado de familiares y amigos cercanos, en un ambiente de acompañamiento y amor.

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En su mensaje, Naomi expresó el profundo dolor que atraviesa su familia, pero también resaltó el legado de su esposo, describiéndolo como una persona llena de alegría, vitalidad y una risa contagiosa que marcó a quienes lo conocieron.

Además, compartió una frase que el actor apreciaba especialmente, del escritor Brendan Behan: “Lo más importante en el mundo es tener algo que comer, algo que beber y alguien que te quiera”, palabras que hoy cobran un significado especial para sus seres queridos.

Michael Patrick, actor de Game of Thrones, murió tras enfrentar la enfermedad de ELA
Michael Patrick, actor de Game of Thrones, murió tras enfrentar la enfermedad de ELA (Foto freepik)
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