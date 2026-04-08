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Revelan la causa de muerte de actriz de Superman que luchó contra una enfermedad por más de 15 años

Se conoció la causa de muerte de actriz de Superman, quien enfrentó una enfermedad durante más de 15 años.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Revelan la causa de muerte de actriz de Superman: luchó contra una enfermedad por más de 15 años
Revelan la causa de muerte de actriz de Superman: luchó contra una enfermedad por más de 15 años (Foto IA) (Foto freepik)

La industria del entretenimiento continúa de luto tras confirmarse nuevos detalles sobre el fallecimiento de una reconocida actriz que hizo parte de una de las sagas más emblemáticas del cine.

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Su partida, ocurrida el pasado 23 de marzo, generó múltiples reacciones entre seguidores y colegas que recordaron su trayectoria y legado.

En las últimas horas, se conoció oficialmente la causa de su muerte, lo que ha permitido entender mejor el estado de salud que enfrentaba en sus últimos años.

¿Quién es la actriz de Superman que falleció?

Se trata de Valerie Perrine, recordada por su participación en la icónica película Superman, donde interpretó a Eve Teschmacher, personaje clave dentro de la historia y cómplice del villano principal.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada a través de su cuenta oficial de Facebook, donde una persona cercana compartió un emotivo mensaje de despedida que conmovió a sus seguidores.

En el mensaje se destacó la fortaleza con la que la actriz enfrentó durante años la enfermedad de Parkinson, resaltando su actitud positiva, su valentía y la manera en que vivió su vida a pesar de las dificultades.

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“Enfrentó la enfermedad de Parkinson con una valentía y compasión increíbles, sin quejarse jamás. Fue una verdadera inspiración que vivió la vida al máximo, y ¡qué vida tan magnífica! El mundo se siente menos bello sin ella”, escribieron.

También se hizo un llamado para apoyar económicamente los gastos funerarios, ya que, tras más de 15 años luchando contra la enfermedad, sus recursos se habían agotado.

Uno de sus últimos deseos era ser enterrada en el cementerio Forest Lawn, motivo por el cual sus allegados impulsaron una campaña para cumplir su voluntad.

Falleció Valerie Perrine, reconocida estrella de cine
Falleció Valerie Perrine, reconocida estrella de cine (Foto Michael Buckner / AFP)

¿Cuál fue la causa de muerte de Valerie Perrine?

Según el certificado de defunción, la actriz falleció a causa de un paro cardiopulmonar agudo, también conocido como paro cardíaco repentino.

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Sin embargo, este no fue el único factor. Las autoridades de salud confirmaron que el Parkinson que padecía fue una causa subyacente que influyó en su fallecimiento. A esto se sumó la demencia que también enfrentaba, condición que contribuyó al deterioro progresivo de su estado de salud.

Durante más de una década, Valerie Perrine convivió con estas enfermedades, lo que la llevó a alejarse gradualmente de la vida pública. Aun así, su historia estuvo marcada por la resiliencia y la forma en que enfrentó cada etapa con determinación.

Valerie Perrine sufrió de Parkinson por más de 10 años
Valerie Perrine sufrió de Parkinson por más de 10 años (Foto Alberto E. Rodriguez / AFP)
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