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Estos serían los participantes perfilados para La casa de los famosos All Star

En ‘¿Qué hay pa’ dañar?’ se propuso un sueño sobre a quiénes les gustaría ver en La casa de los famosos All Star.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Roberto dijo a quiénes le sgustaría ver en La casa de los famosos All Star.
Estos serían los participantes que llamarían en La casa de los famosos All Star. (Foto: Canal RCN)

Las tres temporadas de La casa de los famosos Colombia ha dado de qué hablar, pues en cada edición, ha habido participantes bastantes polémicos que han paralizado el país con sus personalidades y actitudes en el reality de convivencia.

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Sin duda, los televidentes y seguidores del programa de la vida en vivo tienen a sus famosos favoritos de las temporadas y para algunos, sería un sueño una nueva edición con los participantes más polémicos de estos tres años.

De hecho, Roberto Velásquez conductor y estratega de ‘¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos’?’, habló del tema y les propuso un sueño a los seguidores de la competencia.

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¿Se haría La casa de los famosos Colombia All Star?

En la emisión del martes 7 de abril de ‘¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos’?’, Roberto Velásquez estaba conversando con sus compañeros, Karina García y Néstor Parra sobre una idea que no les disgustó a sus seguidores.

Estos serían los participantes que llamarían en La casa de los famosos All Star.
Los participantes que quisieran ver en La casa de los famosos All Star. (Foto: Canal RCN)

Precisamente, en la emisión se trató el tema de ‘La casa de los famosos All Star’ y Roberto dio nombres de a quiénes les gustaría ver en esa temporada.

Sin duda, lo que dijo emocionó a los fandoms de las diferentes temporadas, porque dio nombres de los exparticipantes más queridos de los tres años y reveló que esa sería la lista que le entregaría a Néstor para el casting.

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¿A quiénes les gustaría llamar a La casa de los famosos Colombia All Star?

Es importante dejar en claro que, estas son solo ideas sueltas, no es que se haya aclarado que se hará una temporada de La casa de los famosos All Star, solo se especula a quiénes les gustaría llamar en caso de que se llegará hacer.

Los participantes que quisieran ver en La casa de los famosos All Star.
Roberto dijo a quiénes le sgustaría ver en La casa de los famosos All Star. (Foto: Canal RCN)

Por eso, Roberto hizo la aclaración que mencionaría a quiénes llamaría teniendo en cuenta solo a los exparticipantes de la segunda temporada, o sea La casa de los famosos Colombia 2025.

Entre esos nombres está, Altafulla, Karina García, La Liendra, Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxi Costeña.

De hecho, destacó a algunos que hicieron algo en su temporada y reveló que otros que no se nombraron, es porque no destacaron en su temporada.

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