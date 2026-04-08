Nicolás Arrieta hizo inesperado comentario sobre Marilyn Patiño y Renzo respondió; ¿qué dijo?

La salida de Marilyn Patiño de La casa de los famosos Colombia volvió a generar conversación, esta vez por un comentario de Nicolás Arrieta que incluso provocó la reacción de Renzo Meneses.

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¿Qué pasó con Marilyn Patiño en La casa de los famosos?

Marilyn Patiño tuvo un paso particular por La casa de los famosos Colombia 2026, marcado por dos eliminaciones dentro de la misma temporada. Su primera salida ocurrió a inicios de febrero, cuando obtuvo la votación más baja del público.

Semanas después de su salida, confirmó su relación con Renzo Meneses, también exintegrante del reality.

En redes recuerdan la relación de Renzo Meneses y Marilyn Patiño / (Foto del Canal RCN)

Semanas después, gracias a una dinámica de "resurección", regresó al programa junto a Beba y Luisa Cortina. Durante ese reingreso, explicó que su relación con Renzo había llegado a su fin. Sin embargo, su segunda etapa en el programa fue corta, ya que el 5 de abril volvió a ser eliminada.

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¿Qué dijo Nicolás Arrieta sobre Marilyn Patiño?

Tras su salida, Marilyn fue invitada a Buen día Colombia, programa del Canal RCN en el que Nicolás Arrieta participa como presentador. Tras ser cuestionada por su salida, la actriz aseguró que suele actuar guiada por su instinto y que se considera una persona emocional.

Nicolás Arrieta habló sobre la participación de Marilyn en La casa de los famosos / (Fotos del Canal RCN)

En ese contexto, Nicolás Arrieta intervino para reaccionar a sus palabras y dijo:

“No, no, mi Marilyn podrá ser m3nt1r0s4, ch1sm0s4, distraída, pero nunca, nunca incoherente”.

El comentario, en tono de humor, generó risas en el set y entre los televidentes. Marilyn, entre risas también, destacó que ese había sido un comentario "funable".

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¿Cómo reaccionó Renzo Meneses tras lo dicho por Nicolás Arrieta?

Durante la misma conversación, se abordó la reciente salida de Marilyn del reality y se leyeron comentarios de usuarios que hacían referencia a su corta estadía en el programa. En momento, Nicolás Arrieta añadió otro comentario en el que incluyó a Renzo.

Duró más la relación de Renzo con Marilyn, destacó.

El comentario también generó reacciones en redes sociales. Entre ellas, destacó la de Renzo, quien llamó la atención al comentar en la publicación con emojis de risa.