Pibe Valderrama reveló la oferta millonaria que recibió por cortarse el pelo; ¿por qué no aceptó?

En medio de una entrevista, Carlos Valderrama, conocido como 'El Pibe', recordó una propuesta económica que recibió en los 90's, relacionada directamente con su imagen dentro de la cancha.

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¿Qué oferta recibió el Pibe Valderrama por cortarse el pelo?

Carlos “El Pibe” Valderrama, recordado por su paso en la Selección Colombia, compartió en una entrevista un episodio que ocurrió antes de disputar el Mundial de 1994. Según relató, en ese momento recibió una propuesta económica con una condición específica: modificar su apariencia.

El Pibe Valderrama recordó la oferta que recibió por cortarse el cabello / (Foto de AFP)

De acuerdo con su versión, le ofrecieron dos millones de dólares a cambio de cortarse el cabello antes del torneo. La cifra, para ese contexto, representaba un monto relevante, especialmente en una etapa en la que su nombre ya tenía reconocimiento dentro del fútbol.

"Dos barras, dos de los verdes, dos millones de dólares", afirmó.

Para entonces, su imagen ya estaba asociada a su cabello, un elemento que lo diferenciaba dentro del campo de juego y que lo hacía fácilmente identificable para aficionados y medios.

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¿Por qué el Pibe Valderrama decidió no aceptar el dinero?

A pesar del valor de la oferta, el exjugador aseguró que no consideró tomarla. En sus declaraciones, dejó claro que su decisión no estuvo determinada por el dinero, sino por su forma de asumir su carrera.

"Nunca me quitaré el pelo. Mi vida la decido yo, siempre fue así. Yo respondo por mi historia", destacó.

El Pibe Valderrama decidió no aceptar el dinero / (Foto de AFP)

Durante la conversación, explicó que siempre ha tomado sus propias decisiones y que su estilo ha sido parte de ese proceso. Señaló que su trayectoria ha estado marcada por elecciones personales, incluyendo su forma de presentarse en la cancha.

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¿Qué significado tiene su imagen en la historia del fútbol colombiano?

Con el paso del tiempo, el aspecto de Valderrama terminó convirtiéndose en un rasgo asociado a su figura pública. Más allá de lo visual, su cabello se consolidó como un elemento reconocible en su paso por la Selección Colombia y en su carrera profesional.

El propio exjugador ha explicado que mantener ese estilo fue una decisión personal que sostuvo a lo largo de los años, incluso frente a diferentes contextos y opiniones externas.

"Yo me lo dejé crecer contra viento y marea , sigue creciendo, pero está ahí. Tiene otro color, tiene otra pinta, pero ahí está", dijo.

En la actualidad, aunque su apariencia ha cambiado de manera natural, sigue siendo recordado por ese rasgo. Tras conocerse esta anécdota, internautas han comentado que se trató de una elección coherente con su carrera.