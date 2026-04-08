Salomón Bustamante lanzó explosiva opinión tras conflicto entre Alejandro y Eidevin: ¿a quién apoyó?

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n una nueva dinámica en La casa de los famosos Colombia, Alejandro Estraday Eidevin López protagonizaron un fuerte enfrentamiento que incluso, llevó a que el mismo Jefe interviniera para calmar los ánimos de los participantes.

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¿Qué dijo Salomón Bustamante sobre la discusión que protagonizaron Alejandro y Eidevin en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la ola de reacciones que ha genero el conflicto de los dos habitantes de esta tercera temporada, algunas figuras reconocidas del entretenimiento, se han sumado a la conversación para dar su punto de vista la respecto, uno de ellos fue Salomón Bustamante, quien no se guardó nada y dejó ver su opinión.

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"Me invaden el espacio y se maman su cachetada, no como de una m0nda o lo beso", escribió el presentador en una publicación de las redes oficiales de Canal RCN en donde se compartió el momento exacto en el que ocurrió el enfrentamiento.

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El comentario de Bustamante en el post, también generó diversas reacciones entre los internautas, quienes lo acusaron de querer llamar la atención para que sea tenido en cuenta en una próxima temporada, afirmación que lo llevó asegurar que le habrían propuesto que hiciera parte del casting durante las tres temporadas dejando claro que no está interesado en que esto suceda.

Salomón Bustamante rompió el silencio sobre el enfrentamiento entre Alejandro y Eidevin. Foto | Canal RCN.

¿Por qué fue el conflicto entre Alejandro Estrada y Eidevin López?

Todo empezó a partir de una actividad en la que los participantes debía realizar críticas a sus compañeros sobre situaciones con las que no estaban de acuerdo, espacio que se prestó para que los ánimos se elevaran, especialmente, el tema de la comida y la negativa de Alexa Torrex de probar algo preparado por Karola y Eidevin.

La situación escaló hasta convertirse en una discusión con provocaciones y acercamientos físicos que incomodaron a los habitantes.

Esto dijo Salomón Bustamante sobre el conflicto entre Alejandro y Eidevin. Foto | Canal RCN.

Durante la actividad, mientras discutían, Eidevin se acercó frente a frente con Alejandro y le tocó la cara con la mano. Frente a esto, Estrada reaccionó empujánd0lo para alejarlo, lo que avivó la tensión y derivó en un forcejeo.

Por su parte, los demás intervinieron para evitar que todo se complicara, además del llamado de atención inmediato del Jefe que frenó en seco lo ocurrido.