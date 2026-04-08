Antes de la jornada de nominación en La casa de los famosos Colombia, Valentino y Alejandro quedaron en el centro de la conversación por un giro que los cohibió de tomar una importante decisión.

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¿Cuál fue el poder que Valentino y Alejandro Estrada perdieron?

La dinámica comenzó cuando Valentino, quien asume el rol de líder invisible de la semana, decidió abrir la llamada “Caja de Pandora”. Esta acción le otorgó una facultad específica dentro del juego: quitarle el poder de nominación a dos participantes.

Valentino toma importante decisipon como Lider invisible / (Foto del Canal RCN)

En ese contexto, Valentino tomó la decisión de afectar a Alejandro Estrada y, a la vez, incluirse a sí mismo dentro de los sancionados. Según destacó, se trató de una movida que hacía parte de una estrategia previamente organizada.

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¿Por qué Valentino tomó esta decisión?

Valetnino contó que la decisión respondió a una jugada pensada en proteger su posición dentro del programa. Al incluirse a sí mismo junto a otro participante en la pérdida del poder de nominar, buscaba evitar cualquier señal que pudiera despertar sospechas sobre su rol como líder de la semana.

Valentino perdió el poder de nominación en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Asimismo, destacó que dentro de la casa existen varios participantes que han tenido conflictos previos con Alejandro Estrada. Por esa razón, consideró que la decisión podría ser interpretada por los demás como una jugada proveniente de alguna de esas personas, desviando así la atención.

La decisión generó conversación entre los seguidores del programa, quienes interpretan este tipo de movimientos como parte de las estrategias necesarias para avanzar en el programa sin quedar expuesto frente al resto de participantes.

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¿Cómo reaccionaron Valentino y Alejandro Estrada tras perder el poder de nominación?

Las reacciones dentro de la casa fueron distintas. Alejandro Estrada optó por una postura reservada y asintió ante la situación sin expresar comentarios adicionales frente a sus compañeros.

Por su parte, Valentino expresó inconformidad en medio de la dinámica. En un momento del programa, manifestó frases relacionadas con su desacuerdo frente a la decisión, señalando que no entendía las decisiones del lider invisible.

Estas declaraciones se dieron luego de que el propio Valentino participara en otras dinámicas del reality, como el cambio de habitación, una jugada que también fue planeada por él.