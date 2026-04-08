Así quedó la placa parcial de nominados en La casa de los famosos Colombia: ¿quiénes están en riesgo?
Se conoció cómo quedó la placa parcial de nominación en La casa de los famosos tras las más recientes decisiones.
La más reciente gala de La casa de los famosos Colombia dejó movimientos estratégicos que cambiaron el rumbo del juego.
En medio de la tensión por las votaciones abiertas que definirán el futuro de Alejandro Estrada y Eidevin López tras su enfrentamiento, los participantes también vivieron una intensa jornada de nominación.
Al final de la noche, varios famosos quedaron en riesgo de eliminación, en una placa que combina decisiones del líder, la casa y el público.
¿Quién fue el nominado por el líder invisible?
El liderazgo invisible sigue dando de qué hablar y cambiando el rumbo del reality, y en esta ocasión, Valentino volvió a usar sus beneficios para mover las fichas a su favor.
El participante abrió nuevamente la llamada “caja de Pandora”, donde obtuvo el poder de vetar a dos personas de la votación. En una jugada estratégica, decidió vetarse a sí mismo para evitar levantar sospechas sobre su rol como líder invisible.
El segundo vetado fue Alejandro Estrada, con la intención de influir en la placa y tratar de evitar que Beba quedara en riesgo.
Además, Valentino tomó una decisión directa: nominar a Tebi, convirtiéndolo en uno de los primeros en entrar a la placa de eliminación.
¿Cómo fue la dinámica de nominación?
La gala del 8 de abril se desarrolló bajo una dinámica diferente. Los participantes debían tomar un número de una huerta de flores de madera, el cual definía cuántas medallas podían recoger de un árbol. Cada medalla equivalía a un punto de nominación.
Con esos puntos, cada famoso tenía la libertad de repartirlos como quisiera: la mayoría a una sola persona o distribuidos entre varios compañeros. Los participantes con mayor cantidad de puntos acumulados serían los nominados.
Así se repartieron los votos:
- Tebi obtuvo tres puntos y los distribuyó entre Valentino, Juancho y Aura Cristina.
- Karola recibió cinco puntos y los entregó a Mariana, Beba y tres a Alexa.
- Juancho obtuvo seis puntos y los repartió entre Valentino y Aura Cristina.
- Alexa consiguió ocho puntos y dio seis a Beba, uno a Mariana y uno a Valentino.
- Campanita obtuvo cinco puntos y nominó a Alexa, Juancho y Aura Cristina.
- Mariana logró ocho puntos y los entregó a Alexa, Karola y Eidevin.
- AuraCristina obtuvo cuatro puntos y votó por Juancho y Valentino.
- Juanda tuvo tres puntos y los dio a Alexa, Juancho y Aura Cristina.
- Eidevin obtuvo tres puntos y los asignó a Alexa, Juancho y Aura Cristina.
- Beba consiguió cuatro puntos y los repartió entre Alexa, Karola y Eidevin
¿Cómo quedó la placa de eliminación?
La placa parcial de los participantes en riesgo de eliminación quedó definida. El primer nominado fue Alejandro Estrada, decisión tomada por la más reciente eliminada, Marilyn Patiño, quien aseguró que quería medir la fuerza del fandom de Karola.
El segundo fue Tebi, elegido directamente por el líder invisible.
Por votación de la casa, los nominados fueron Alexa, quien acumuló 16 puntos, y Valentino, Beba y Aura Cristina, con siete puntos cada uno.
Finalmente, el público también decidió, dejando a Juancho como nominado adicional.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike