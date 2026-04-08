Así quedó la placa parcial de nominados en La casa de los famosos Colombia: ¿quiénes están en riesgo?

La más reciente gala de La casa de los famosos Colombia dejó movimientos estratégicos que cambiaron el rumbo del juego.

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En medio de la tensión por las votaciones abiertas que definirán el futuro de Alejandro Estrada y Eidevin López tras su enfrentamiento, los participantes también vivieron una intensa jornada de nominación.

Al final de la noche, varios famosos quedaron en riesgo de eliminación, en una placa que combina decisiones del líder, la casa y el público.

¿Quién fue el nominado por el líder invisible?

El liderazgo invisible sigue dando de qué hablar y cambiando el rumbo del reality, y en esta ocasión, Valentino volvió a usar sus beneficios para mover las fichas a su favor.

El participante abrió nuevamente la llamada “caja de Pandora”, donde obtuvo el poder de vetar a dos personas de la votación. En una jugada estratégica, decidió vetarse a sí mismo para evitar levantar sospechas sobre su rol como líder invisible.

El segundo vetado fue Alejandro Estrada, con la intención de influir en la placa y tratar de evitar que Beba quedara en riesgo.

Además, Valentino tomó una decisión directa: nominar a Tebi, convirtiéndolo en uno de los primeros en entrar a la placa de eliminación.

Valentino nominó a Tebi Bernal con su poder de líder (Foto Canal RCN)

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¿Cómo fue la dinámica de nominación?

La gala del 8 de abril se desarrolló bajo una dinámica diferente. Los participantes debían tomar un número de una huerta de flores de madera, el cual definía cuántas medallas podían recoger de un árbol. Cada medalla equivalía a un punto de nominación.

Con esos puntos, cada famoso tenía la libertad de repartirlos como quisiera: la mayoría a una sola persona o distribuidos entre varios compañeros. Los participantes con mayor cantidad de puntos acumulados serían los nominados.

Así se repartieron los votos:

Tebi obtuvo tres puntos y los distribuyó entre Valentino, Juancho y Aura Cristina.

obtuvo tres puntos y los distribuyó entre Karola recibió cinco puntos y los entregó a Mariana, Beba y tres a Alexa.

recibió cinco puntos y los entregó a Juancho obtuvo seis puntos y los repartió entre Valentino y Aura Cristina.

obtuvo seis puntos y los repartió entre Alexa consiguió ocho puntos y dio seis a Beba, uno a Mariana y uno a Valentino.

consiguió ocho puntos y dio Campanita obtuvo cinco puntos y nominó a Alexa, Juancho y Aura Cristina.

obtuvo cinco puntos y nominó a Mariana logró ocho puntos y los entregó a Alexa, Karola y Eidevin.

logró ocho puntos y los entregó a Aura Cristina obtuvo cuatro puntos y votó por Juancho y Valentino.

obtuvo cuatro puntos y votó por Juanda tuvo tres puntos y los dio a Alexa, Juancho y Aura Cristina.

tuvo tres puntos y los dio a Eidevin obtuvo tres puntos y los asignó a Alexa, Juancho y Aura Cristina.

obtuvo tres puntos y los asignó a Beba consiguió cuatro puntos y los repartió entre Alexa, Karola y Eidevin

¿Cómo quedó la placa de eliminación?

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La placa parcial de los participantes en riesgo de eliminación quedó definida. El primer nominado fue Alejandro Estrada, decisión tomada por la más reciente eliminada, Marilyn Patiño, quien aseguró que quería medir la fuerza del fandom de Karola.

El segundo fue Tebi, elegido directamente por el líder invisible.

Por votación de la casa, los nominados fueron Alexa, quien acumuló 16 puntos, y Valentino, Beba y Aura Cristina, con siete puntos cada uno.

Finalmente, el público también decidió, dejando a Juancho como nominado adicional.