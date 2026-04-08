Juanse Quintero se quejó de Johanna Fadul y desató reacciones: "no me tiene paciencia"

Un video compartido por Johanna Fadul llamó la atención en redes sociales y puso en evidencia una situación de su relación que terminó generando múltiples comentarios entre internautas.

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¿Qué pasó entre Juanse Quintero y Johanna Fadul con el video de la nevera?

Todo comenzó cuando Johanna Fadul publicó un video desde su casa. En las imágenes, abre la nevera y encuentra una olla en la parte inferior, mientras la tapa estaba ubicada aparte, en otro nivel.

La situación generó su reacción inmediata. Según lo que se observa, al notar cómo estaban organizados los objetos, cerró la puerta de la nevera de manera brusca, lo que los internautas interpretaron como un gesto de molestia.

“Atrevido que es”, escribió.

Johanna Fadul tildó a Juanse Quintero de "atrevido" / (Fotos del Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Juanse Quintero tras lo que dijo Johanna Fadul?

Después de que el video comenzara a circular, Juanse Quintero también intervino en la conversación. En la misma publicación, el cantante dejó un comentario que no pasó desapercibido:

“Es que no me tienen paciencia”.

En las imágenes, además, se alcanza a ver que él estaba detrás de la puerta de la nevera en el momento en que ocurrió la escena, observando la reacción de Johanna Fadul.

Este detalle generó aún más comentarios, ya que algunos internautas interpretaron la situación como una muestra de las dinamicas cotidianas de pareja.

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¿Qué han dicho Johanna Fadul sobre su relación con Juanse Quintero?

La relación entre Johanna Fadul y Juanse Quintero ha estado en conversación en los últimos meses, especialmente tras algunos rumores que surgieron durante la participación de la actriz en La casa de los famosos Colombia 2026.

Uno de los temas que generó comentarios fue una supuesta interacción entre Juanse y Beba de la Cruz. En ese momento, se especuló sobre “likes” en redes sociales que habrían llamado la atención de los seguidores.

Johanna Fadul reveló detalles sobre su relación con Juanse Quintero / (Foto del Canal RCN)

Frente a esto, Johanna aclaró que se trataba de una broma y que su confianza en su pareja se mantenía. Por su parte, Juanse explicó que esas interacciones no tenían ninguna intención adicional.

Posteriormente, Beba también se pronunció para aclarar que no existieron mensajes directos y ofreció disculpas por el malentendido.