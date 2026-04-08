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Altafulla causa revuelo en redes sociales tras confesar que “buscar a su paisita”

Tras un inesperado comentario que hizo Altafulla, los usuarios afirmaron que estaría enviando indirectas a Karina García.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Altafulla causa revuelo en redes sociales tras confesar que “buscar a su paisita”
Altafulla “busca a su paisita” / (Foto del Canal RCN)

Altafulla volvió a captar la atención en redes sociales luego de compartir un mensaje que generó múltiples interpretaciones entre sus seguidores.

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¿Qué dijo Altafulla en redes sociales?

El cantante publicó un video en sus redes sociales en el que aparece interpretando una de sus canciones. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la interpretación musical, sino el mensaje que acompañó la publicación:

“Buscando a mi paisita”.

Esta frase generó diferentes lecturas entre los internautas. Algunos consideran que podría tratarse de una indirecta dirigida a Karina García, con quien mantuvo una relación que terminó en 2025. Otros, en cambio, afirman que se trata simplemente de una referencia a su música.

Hasta el momento, Altafulla no ha dado declaraciones adicionales que permitan aclarar el contexto del mensaje, lo que ha mantenido la conversación activa en plataformas digitales.

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¿Qué ha dicho Altafulla sobre Karina García tras la ruptura?

Las declaraciones más recientes del cantante sobre Karina García han estado relacionadas con el final de su relación, que se confirmó públicamente a finales de septiembre de 2025.

¿Qué ha dicho Altafulla sobre Karina García tras la ruptura?
Altafulla se pronunció tras la ruptura Karina García / (Foto del Canal RCN)

Según ha contado, el artista reconoció que ambos llevaban un buen tiempo sin comunicación bajo la dinámica de “contacto cero” antes de que se hiciera oficial la ruptura. También mencionó que le habría gustado tener una conversación final en persona.

En cuanto a sus sentimientos, ha señalado que continúa teniendo afecto por Karina y que la relación no fue parte de una estrategia. Además, explicó que el proceso ha sido complejo, ya que también implicó alejarse de los hijos de ella, con quienes había construido una relación cercana.

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¿Qué ha dicho Karina García sobre Altafulla?

Karina García fue quien confirmó el fin de la relación a través de sus redes sociales. En ese momento, explicó que la decisión ya estaba tomada desde semanas atrás y que no continuaría con el vínculo.

¿Qué ha dicho Karina García sobre Altafulla?
Karina García fue quien anunció la ruptura con Altafulla / (Foto del Canal RCN)

Posteriormente, en marzo de 2026, amplió su postura indicando que la relación no terminó en los mejores términos, aunque aseguró que no guarda rencor. También ha enfatizado que su enfoque actual está en sus proyectos personales y en su bienestar.

Durante el tiempo en que estuvieron juntos, la creadora de contenido defendió en varias ocasiones la autenticidad de la relación, negando que se tratara de una estrategia relacionada con su paso por La casa de los famosos Colombia.

Por ahora, el mensaje reciente de Altafulla vuelve a poner su historia en el centro de la conversación digital, mientras los seguidores continúan interpretando sus palabras.

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