Gabriela Spanic muestra su nuevo rostro tras procedimiento y sorprende: "Envejecer es no rendirse"

La actriz venezolana Gabriela Spanic sorprendió a sus seguidores al mostrar en su cuenta de Instagram cómo luce su rostro tras someterse a un procedimiento estético. El cambio, bastante notorio, no tardó en generar todo tipo de reacciones entre sus fanáticos.

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¿Cómo luce Gabriela Spanic tras su procedimiento estético en el rostro?

En las últimas horas, Gabriela Spanic, protagonista de la recordada telenovela mexicana 'La Usurpadora', reapareció en su cuenta de Instagram, donde suma más de tres millones de seguidores, para presumir su renovado rostro, sorprendiendo por su apariencia visiblemente rejuvenecida.

Gabriela Spanic reaparece en redes luciendo su nuevo rostro rejuvenecido. (Foto: Evan Agostini/Getty Images/ AFP)

La actriz, de 52 años, compartió un video en el que mostró el antes y después de su cambio facial, utilizando de fondo el audio de la icónica producción que la llevó a la fama.

Con este recurso, expresó que, aunque muchos hablan de envejecer con dignidad, para ella la verdadera dignidad no está en las arrugas, sino en la manera en que cada persona decide cuidarse y tratarse.

De esta manera, dejó entrever que su notorio cambio es también una forma de amor propio y respeto hacia sí misma, mensaje con el que generó conversación entre sus seguidores y admiradores.

¿Qué procedimiento se realizó Gabriela Spanic en su rostro?

La venezolana nacida en Ortiz reveló a sus fans que se realizó un procedimiento llamado lifting facial, un procedimiento estético que, según especialistas, busca rejuvenecer el rostro al tensar los músculos, redistribuir la piel de la cara y el cuello y corregir la flacidez para lograr una apariencia más firme y natural.

Gabriela Spanic confesó a sus seguidores en redes sociales que se realizó un lifting facial. (Foto: Bryan Bedder/Getty Images/ AFP)

Tras mostrar su renovado rostro, Gabriela acompañó el video con un mensaje que no tardó en dividir opiniones en redes sociales.

Porque la verdadera belleza no es obedecer expectativas ajenas, es tener la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo y tu propia vida. Envejecer no es rendirse… es evolucionar. Y hacerlo desde el amor propio, eso sí es dignidad", escribió.

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¿Cómo reaccionaron en redes al nuevo rostro de Gabriela Spanic?

Como era de esperarse, la actriz venezolana recibió miles de comentarios en su publicación.

Mientras algunos fanáticos aplaudían el cambio y el trabajo realizado en su rostro, otros cuestionaban que todavía utilizaba filtros y no mostraba por completo el procedimiento.

A pesar de la división de opiniones, Gabriela dejó claro a sus seguidores que los comentarios negativos no le afectaban, afirmando con firmeza: "Yo no le debo al tiempo una explicación, ni a nadie una justificación".