Exnovia de Maluma lo expuso tras revelar momentos duros de su relación

A través de redes sociales, ha surgido una gran polémica por un video que ha circulado sobre una de las exnovias de Maluma, quien contó la verdad de cómo fue su relación con el artista.

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Sin duda, sus palabras generaron gran conmoción, porque dio información bastante privada de lo que sintió estando al lado del antioqueño, quien hoy, posa muy feliz junto a su familia conformada por su pareja, Susana Gómez y su hija.

Por las duras revelaciones, los internautas han reaccionado, generando diferentes opiniones al respecto.

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¿Quién es la exnovia de Maluma y qué habló sobre su relación con el cantante?

Akemi Nakamura, modelo colombo-japonesa, habló de su relación con Maluma y detalló lo que vivió con él durante su relación.

Ex de Maluma habla de su pasado con el cantante. AFP/ Jason Mendez

A través de una carta leída en televisión, Akemi dio información que, sin duda, sacudió el internet.

“Estas palabras que nunca he dicho abiertamente son para Juan Luis, que, extraño una relación así, que me haga vibrar. Me hace falta el Juan Luis que conocí”.

Aunque el mensaje inicio siendo positivo, la modelo expuso cosas duras, pues revelaría que, al parecer, el antioqueño le habría sido infiel:

“Más allá de las infidelidades, es la falta de agradecimiento y lealtad. El que me ridiculizaras, humillaras y me pisotearas todo lo que había construido”.

Con este mensaje contundente, Akemi expuso lo duro que, según ella, vivió con Maluma, sin embargo, no todo fue malo para ella en su relación, ya que su ex le regaló muchos momentos que ella extraña y todavía valora.

¿Qué más reveló la exnovia de Maluma sobre su relación?

Durante todo el video, fueron más las palabras positivas que Akemi Nakamura le dedicó a Maluma, pues, aunque inició su carta revelando lo difícil que vivió, agradeció los buenos momentos con él.

Ex de Maluma revela lo que vivió en su relación. AFP/ Mireya Acierto

De acuerdo con la modelo, él fue una de las personas que más marcó su vida y dice que extraña ciertos momentos que vivió con él, hasta destacó que nadie cocinaba como el paisa.

“Me hace falta en Juan Luis que conocí, quizá eso es lo que más me duele. Pienso que para mí fuiste todo, pero para ti, yo no fui nada”.

Pero, además, la modelo dijo que se perdonaba a sí misma por dejar pasar tantas cosas de parte del artista, pero que aun así se ponía feliz por todo lo que él ha alcanzado, porque sabe que se lo merece y luchó para tener lo que tiene.