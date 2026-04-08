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¿Por qué comparan a J Balvin con una frutinovela tras comentario de Valentina Ferrer? Esto dijo

Valentina Ferrer reaccionó a tendencia viral sobre las frutinovelas y los comentarios sobre J Balvin llamaron la atención.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Valentina Ferrer habla de frutinovelas y usuarios reaccionan con J Balvin
Valentina Ferrer habla de frutinovelas y J Balvin termina siendo el centro de atención. (Foto: AFP)

Valentina Ferrer, esposa de J Balvin, causó furor en redes sociales tras referirse a la tendencia de las “frutinovelas” que se ha viralizado en TikTok. Sin embargo, más allá de su llamativo video, los comentarios relacionados con el cantante paisa fueron los que se llevaron toda la atención.

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¿Qué dijo Valentina Ferrer sobre las “frutinovelas” que generó reacción en J Balvin?

En el video, Valentina aparece frente a un frutero lleno mientras expresa su confusión sobre esta tendencia digital.

“Chicas, tengo una consulta, ¿alguien me puede explicar lo de la telenovela?”, dice mientras muestra las frutas.

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La modelo argentina continúa con tono curioso y divertido intentando entender la nueva tendencia que se tomó las redes sociales.

Valentina Ferrer habla de frutinovelas y usuarios reaccionan con J Balvin
Valentina Ferrer habla de frutinovelas y J Balvin termina siendo el centro de atención. (Foto: AFP)

Y es que, en medio del video, menciona: “Acá lo que hay es frutas”, mientras observa el frutero y diciendo que no entendía la situación.

Luego, en un tono casi de preocupación y al borde del llanto, agrega: “La banana se p3l3ó con la manzana o el kiwi o la pera. ¿Alguien que me explique? Estoy preocupada, a mí me encanta el kiwi, la manzana y la pera”.

En otro momento, cambia su expresión y vuelve a insistir en que no entiende lo que está pasando con esta tendencia, generando reacciones entre sus seguidores, quienes rápidamente comentaron el video con un curioso sticker.

¿Por qué mencionaron a J Balvin tras el video de Valentina Ferrer?

Valentina Ferrer quien suele compartir mucho contenido en sus redes sociales, donde muestra videos relacionados con su día a día y, en varias ocasiones, videos con su hijo, Río, quien también suele llamar la atención por sus ocurrencias.

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En los comentarios, algunos seguidores compartieron stickers e imágenes del cantante, recordando una ocasión en la que apareció disfrazado de banana.

Valentina Ferrer habla de frutinovelas y usuarios reaccionan con J Balvin
Valentina Ferrer habla de frutinovelas y J Balvin termina siendo el centro de atención. (Foto: AFP)

Esto se remonta a junio de 2025, cuando la pareja celebró el cumpleaños de su hijo, Río, quien cumplió cuatro años. En esa ocasión, el evento tuvo como temática principal a Godzilla, personaje del que el niño es fanático.

Durante la celebración, Río eligió los disfraces de sus padres. Valentina Ferrer lució un atuendo inspirado en el edificio Empire State, mientras que J Balvin apareció con un disfraz de banana gigante.

 

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