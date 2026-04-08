En las últimas horas, una reconocida presentadora colombiana se ha convertido en centro de atención mediática tras revelar mediante sus redes sociales que está atravesando por algunas complicaciones de salud.

Así también, reveló que se sometió a una intervención médica tras algunas complicaciones que ha presentado en su columna, en especial, por los problemas que ha presentado con respecto a su salud hace algunas semanas.

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¿Quién es la reconocida presentadora que será sometida a un procedimiento médico?

El nombre de Margarita Ortega se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida presentadora de televisión, sino que también, por confesar que ha estado atravesando por unas complicaciones de salud.

Así reveló Margarita Ortega enfrentó problemas de salud. | Foto: Freepik

La noticia fue revelada por parte de Margarita hace pocos días mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 394 mil seguidores, expresando las siguientes palabras en sus redes:

“Buenos mis corazones por aquí estoy recién bañada, rumbo a la clínica, ustedes que me han acompañado en esta cuenta hace tantos años, sabes que tengo un tema con mi columna y, luego, de hacer varios tratamientos, los médicos que me han tratado, ya llegó el momento de tomar la decisión, no se puede evadir más el tema, entró a una intervención de columna cervical, estaré ausente un tiempo”, agregó Margarita.

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Con base en estas palabras que compartió Margarita, varios de sus seguidores y allegados le enviaron sentidos mensajes de apoyo tras el complicado momento a nivel emocional por el que ha estado atravesando.

¿Qué celebridades que hacen parte del entretenimiento han reaccionado al estado de salud de Margarita Ortega?

Tras la intervención médica que se realizará Margarita Ortega en su columna, se refleja que estará bajo los respectivos cuidados por parte de especialistas para tener una pronta recuperación.

Así han reaccionado celebridades tras problemas de salud de Margarita Ortega. | Foto: Freepik

Así también, varias celebridades que hacen parte del entretenimiento colombiano como: Valentina Lizcaino, Roberto Cano, Sandra Guzmán y Silvia Corzo, se pronunciaron al respecto, enviándole una pronta recuperación:

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