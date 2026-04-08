Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Regresa el cine a La casa de los famosos Colombia y esta vez el público tendrá un poder: ¿cuándo será?

El Jefe de La casa de los famosos Colombia confirmó en las últimas horas que los participantes vivirán una segunda función:

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Carla Giraldo y Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia.
La casa de los famosos Colombia tendrá segunda función de cine. Foto | Canal RCN.

El Jefe de La casa de los famosos Colombia sorprendió con una nueva noticia y en esta oportunidad no precisamente a los participantes, pues se trata del anuncio con el que le confirmó al público que vuelve el cine a la competencia.

Artículos relacionados

¿Cuándo se llevará a cabo el nuevo cine de La casa de los famosos Colombia?

A través de las redes oficiales de La casa de los famosos Colombia, el Jefe, quien toma las decisiones de lo que pasa al interior de juego, dio a conocer que, por segunda vez, se llevará a cabo la función de cine en donde los participantes quedarán en evidencia al revelar situaciones que han transcurrido en la casa.

Artículos relacionados

Sin embargo, en esta oportunidad, reveló que el público tendrá un poder muy importante, pues para esta segunda función, será quien elija que se podrá ver a lo largo de la película.

Artículos relacionados

¿Qué se podrá ver en el cine de La casa de los famosos Colombia?

Por eso, para quienes deseen ser parte del segundo cine de esta tercera temporada, el Jefe anunció que podrán hacerlo a través del numeral #cineenlacasa, con la descripción de la escena que consideran que debería incluirse.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia.
El Jefe confirmó una nueva función del cine de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, la noticia generó una ola de comentarios entre los internautas, quienes rápidamente reaccionaron con evidente emoción y se mostraron expectantes por ver en las pantallas qué sucederá, y, por su puesto, enviaron cientos de mensajes con sugerencias de lo que debería salir.

Cabe señalar que, esta dinámica ha sido motivo de grandes enfrentamiento entre los participantes de anteriores temporadas, pues gracias al cine quedaron en evidencia situaciones comprometedoras que dejan, en algunas ocasiones, como traicioneros a algunos, además de exponer conversaciones en donde se habla de las estrategias de juego.

Por ahora, el Jefe solo aseguró que el cine se llevará a cabo muy pronto, por lo que seguidores del formato esperan ansiosos conocer la fecha en la que podrán disfrutar de esta nueva función, pues esperan que a estas alturas del juego y con lo que ha pasado en las últimas semanas, ésta llegue para revolucionar por completo la casa.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia.
El Jefe anunció que vuelve el cine de La casa de los famosos. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La reacción de La Liendra al supuesto embarazo de Dani Duke Dani Duke

Así reaccionó La Liendra al anuncio de "embarazo" de Dani Duke

La Liendra reaccionó al anuncio de un supuesto embarazo de su pareja, la influenciadora Dani Duke.

Reconocida presentadora enfrenta delicados problemas en su columna e irá intervención médica, ¿quién? Talento nacional

Reconocida presentadora enfrenta delicados problemas en su columna e irá intervención médica, ¿quién?

Famosa presentadora de televisión colombiana confesó que atraviesa complicaciones de salud y se enfrentará a un procedimiento médico.

El mensaje de Carmen Villalobos sobre lealtad que generó revuelo en redes Carmen Villalobos

Carmen Villalobos habría lanzado fuerte indirecta a su expareja tras sus declaraciones: “Se honra”

Carmen Villalobos reapareció y lanzó fuerte mensaje sobre la lealtad tras el pronunciamiento de su expareja.

Lo más superlike

Marilyn Patiño dio detalles de su conflicto con Luisa Cortina. La casa de los famosos

Marilyn Patiño reveló nuevos detalles de su conflicto con Luisa Cortina tras su eliminación; esto confesó

Marilyn Patiño explicó que su enfrentamiento con Luisa Cortina en La casa de los famosos fue por un malentendido.

Falleció a los 22 años exreina de belleza por cáncer de estómago Talento internacional

Murió exreina de belleza a los 22 años por cáncer de estómago: ¿quién era?

Yina Calderón le da exclusivo regalo a Manelyk González Yina Calderón

Yina Calderón le da un lujoso regalo a Manelyk González: así reaccionó

Presentación de Karol G en el Festival Coachella en California Karol G

Karol G en Coachella: ¿a qué hora y dónde ver su presentación en Colombia?

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos