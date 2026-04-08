Regresa el cine a La casa de los famosos Colombia y esta vez el público tendrá un poder: ¿cuándo será?

El Jefe de La casa de los famosos Colombia sorprendió con una nueva noticia y en esta oportunidad no precisamente a los participantes, pues se trata del anuncio con el que le confirmó al público que vuelve el cine a la competencia.

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¿Cuándo se llevará a cabo el nuevo cine de La casa de los famosos Colombia?

A través de las redes oficiales de La casa de los famosos Colombia, el Jefe, quien toma las decisiones de lo que pasa al interior de juego, dio a conocer que, por segunda vez, se llevará a cabo la función de cine en donde los participantes quedarán en evidencia al revelar situaciones que han transcurrido en la casa.

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Sin embargo, en esta oportunidad, reveló que el público tendrá un poder muy importante, pues para esta segunda función, será quien elija que se podrá ver a lo largo de la película.

¿Qué se podrá ver en el cine de La casa de los famosos Colombia?

Por eso, para quienes deseen ser parte del segundo cine de esta tercera temporada, el Jefe anunció que podrán hacerlo a través del numeral #cineenlacasa, con la descripción de la escena que consideran que debería incluirse.

El Jefe confirmó una nueva función del cine de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Como era de esperarse, la noticia generó una ola de comentarios entre los internautas, quienes rápidamente reaccionaron con evidente emoción y se mostraron expectantes por ver en las pantallas qué sucederá, y, por su puesto, enviaron cientos de mensajes con sugerencias de lo que debería salir.

Cabe señalar que, esta dinámica ha sido motivo de grandes enfrentamiento entre los participantes de anteriores temporadas, pues gracias al cine quedaron en evidencia situaciones comprometedoras que dejan, en algunas ocasiones, como traicioneros a algunos, además de exponer conversaciones en donde se habla de las estrategias de juego.

Por ahora, el Jefe solo aseguró que el cine se llevará a cabo muy pronto, por lo que seguidores del formato esperan ansiosos conocer la fecha en la que podrán disfrutar de esta nueva función, pues esperan que a estas alturas del juego y con lo que ha pasado en las últimas semanas, ésta llegue para revolucionar por completo la casa.