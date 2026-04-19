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Alexa, Alejo y Tebi reaccionan al shippeo de Juanda Caribe y Mariana Zapata: ¿qué dijeron?

Alexa, Alejo y Tebi dieron su punto de vista del shippeo de Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Tebi, Alexa y Alejo opinan del shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata
Tebi, Alexa y Alejo opinan del shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia. (Fotos: Canal RCN)

El supuesto shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia ha generado diversas reacciones, no solo fuera del reality, sino también dentro de la casa, pues Alexa, Alejo y Tebi dieron su punto de vista, llamando la atención en redes sociales.

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¿Qué dijeron Alexa, Alejo y Tebi del shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Tras celebrar la Navidad, actividad organizada dentro de la casa por la semana de las festividades, los integrantes del equipo Tormenta se reunieron en el Ruby Rose para hablar del reciente acercamiento entre Juanda y Mariana.

Tebi, Alexa y Alejo opinan del shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata
Tebi, Alexa y Alejo opinan del shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata. (Foto: Canal RCN)

Durante la conversación, Tebi aseguró que no estaba en contra de ese posible "shippeo", aunque dejó claro que no lo percibe como algo genuino y que, a su juicio, podría tratarse más de una conveniencia.

En la misma línea, Alejo opinó que todo haría parte de una estrategia de juego, mientras que Alexa señaló que ve una mezcla de emociones y afirmó que no cree en la amistad entre un hombre y una mujer, recordando lo que ocurrió entre ella y Tebi Bernal.

Estas declaraciones no tardaron en generar reacciones en redes sociales, donde los seguidores del reality de Canal RCN dejaron ver su punto de vista sobre el tema.

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¿Qué dijeron en redes sobre la opinión que tuvieron Alexa, Alejo y Tebi del shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Algunos seguidores del programa señalaron que Alexa no sería la más indicada para opinar sobre el tema, mientras que otros destacaron que el caso de Juanda Caribe es distinto, ya que es casado y tiene una hija.

Aunque las opiniones estuvieron divididas entre los seguidores, Sheila Gándara, esposa de Juanda, también reaccionó en redes sociales y dio su opinión sobre lo que ocurre entre su esposo y la creadora de contenido paisa.

Alexa, Alejo y Tebi hablaron del shippeo entre Juanda Caribe y Mariana
Juanda Caribe y Mariana Zapata han tenido un acercamiento dentro de La casa de los famosos que ha generado reacciones en redes. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Sheila Gándara sobre el shippeo entre Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos?

Sheila Gándara reaccionó al "shippeo" entre Juanda Caribe y Mariana Zapata a través de redes sociales, luego de comentar un video en el que se hablaba del tema.

Su mensaje sorprendió a muchos, ya que decidió pronunciarse directamente tras la circulación de un clip que mostraba la cercanía entre ambos.

En su comentario, fue contundente al opinar sobre la situación y dejó una frase que rápidamente se volvió viral: "Son tal para cual".

Esta reacción marcó su primera postura pública frente al tema y generó todo tipo de comentarios entre los seguidores del reality.

 

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