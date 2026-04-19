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Sofía Jaramillo rompe el silencio sobre el ‘shippeo’ entre Juanda Caribe y Mariana Zapata; esto dijo

Sofía Jaramillo se refirió al supuesto “shippeo” entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sofía Jaramillo revela lo que piensa del shippeo entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.
Sofía Jaramillo no se guarda nada y opina sobre Juanda Caribe y Mariana Zapata. (Fotos: Canal RCN)

Sofía Jaramillo estuvo recientemente como invitada en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?, donde habló sin filtro sobre el supuesto “shippeo” entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué ocurrió entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, Juanda Caribe y Mariana Zapata sostuvieron una conversación que llamó la atención de más de uno, luego de expresar lo importantes que eran el uno para el otro.

Como bien se conoce, en medio de la nominación de esta semana, Alejandro Estrada usó su poder y mandó a Juanda Caribe al destierro, por lo que el participante tuvo que estar en el loft de la casa de los famosos Colombia por un día.

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Tras su llegada, Juanda Caribe causó varias reacciones entre sus compañeros, pues algunos pensaron que se había ido definitivamente de La casa, y una de las reacciones fue de Mariana Zapata.

Alexa, Alejo y Tebi hablaron del shippeo entre Juanda Caribe y Mariana

En una conversación en el cuarto del líder, Mariana Zapata y Juanda Caribe hablaron de la falta que se hicieron mientras él estuvo en el loft, y Juanda Caribe además tuvo el gesto de darle de comer, ya que ella dijo que se sentía enferma ese día.

Este curioso momento generó un revuelo en redes sociales, en el que usuarios sostienen que había un “shippeo” entre los dos participantes e incluso Sheila, la pareja de Juanda Caribe, reaccionó con fuerte comentarios como: “¿y a mí me dejó en urgencias sola?”.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre el supuesto shippeo entre Mariana Zapata y Juanda Caribe?

En ¿Qué hay pa’ dañar? La casa de los famosos Colombia, Sofía Jaramillo se refirió al tema y aseguró que ya no podía seguir defendiendo a Juanda Caribe.

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“Ya no tengo cómo más defender más a Juan, ya no tengo cómo hacerlo”, expresó la exparticipante de La casa de los famosos.

Además, señaló que había hablado con Sheila, pareja de Juanda Caribe, recomendándole esperar antes de tomar decisiones frente a los comentarios que han surgido, especialmente tras la filtración de conversaciones relacionadas con él y otras mujeres.

Sofía Jaramillo habla de volver a La casa de los famosos

“Ya con esto como lo defiendo”, agregó Sofía Jaramillo al referirse a la situación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

 

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