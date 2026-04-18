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Sheila lanza fuerte mensaje sobre Juanda Caribe y Mariana Zapata y sorprende con decisión, ¿qué hizo?

Sheila Gándara hizo curioso comentario a conversación de Juanda Caribe y Mariana Zapata y luego tomó drástica decisión.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sheila Gándara deja mensaje sobre Juanda Caribe y Mariana Zapata y luego lo borró
Sheila Gándara opina sobre Juanda Caribe y Mariana Zapata y toma inesperada decisión en redes. (Fotos: Canal RCN)

Sheila Gándara sorprendió al comentar uno de los videos del Canal RCN en medio de una conversación que sostenían Mariana Zapata y Juanda Caribeen La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué pasó entre Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Luego del regreso de Juanda Caribe tras haber sido desterrado de la competencia por el poder que le salió a Alejandro Estrada, su entrada nuevamente a La casa de los famosos generó varias reacciones entre los participantes.

Una de las situaciones que llamó la atención fue la conversación entre Mariana Zapata y Juanda Caribe, en la que hablaron de lo importantes que eran el uno para el otro y la falta que se hicieron durante el día que él no estuvo.

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La charla se dio en el cuarto del líder, donde Mariana le expresó que no se sentía bien de salud, por lo que estaba comiendo gelatina. En ese momento, Juanda Caribe tuvo un gesto con ella, tomó la cuchara y le dio de comer.

Sheila Gándara deja mensaje sobre Juanda Caribe y Mariana Zapata y luego lo borró
Sheila Gándara opina sobre Juanda Caribe y Mariana Zapata y toma inesperada decisión en redes. (Foto: Canal RCN)

“¿Y por quién?”, le preguntó Mariana, a lo que él respondió de inmediato Juanda Caribe: “por mí”.

Además, Juanda Caribe la cuestionó sobre a quién escogería para acompañarla en el cuarto del líder, mencionando a Valentino y a Beba, y señalando que él sería su última opción.

En medio de la conversación, también hablaron sobre las amistades que han tenido dentro de la casa.

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“Yo no sabía que contigo podía hacer esto, yo si te importaba”, le dijo Mariana. Por su parte, Juanda respondió: “yo siempre las quise y las tuve en la buena”, refiriéndose también a Beba.

¿Qué dijo Sheila sobre el video de Juanda Caribe y Marina en La casa de los famosos?

Tras la publicación del video en la cuenta de TikTok del Canal RCN, Sheila Gándara reaccionó con un comentario que generó una ola de reacciones.

Según se observó, escribió algo como: que a ella le tocaba ir sola a urgencias porque él no la acompañaba, lo que llamó la atención de los usuarios en redes sociales.

Sheila Gándara deja mensaje sobre Juanda Caribe y Mariana Zapata y luego lo borró
Sheila Gándara opina sobre Juanda Caribe y Mariana Zapata y toma inesperada decisión en redes. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, el comentario estuvo visible solo por algunos minutos, ya que posteriormente borró el comentario.

Como se conoce, la relación de Sheila Gándara y Juanda Caribe ha estado en medio de la polémica por la circulación de supuestos chats en los que se le vinculaba con otras mujeres.

A esto se suma la reciente cercanía que ha tenido dentro de La casa de los famosos con Mariana Zapata.

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