Jhorman Toloza reaccionó a la ruptura de Alejandra Salguero con Tebi: este fue el curioso comentario

Luego de que Alejandra Salguero rompiera el silencio y hablara públicamente sobre su relación con Tebi Bernal, Jhorman Toloza reaccionó con un comentario que llamó la atención en redes sociales.

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¿Qué dijo Alejandra Salguero sobre su relación con Tebi Bernal?

La expareja de Tebi compartió un video a través de su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, expresó que se había cansado de las acusaciones y de ser señalada como ‘mala persona’ por parte de gente cercana a ella y al participante de La casa de los famosos Colombia.

En su mensaje, Alejandra explicó algunos aspectos de su relación y cómo se desarrollaron ciertas situaciones entre ambos antes de que el ingresara al programa del Canal RCN.

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En el video, Alejandra Salguero señaló que su relación con Tebi había pasado por varios inconvenientes, en medio de los cuales surgieron diferentes señalamientos.

Indicó que, pese a esto, decidió darle una segunda oportunidad, luego de que él le demostrara cambios durante un tiempo.

También Alejandra Salguero mencionó que lo acompañó en distintos procesos personales, incluyendo momentos relacionados con dificultades económicas y temas emocionales.

Según sus palabras, estuvo presente en esas etapas y apoyó al participante de La casa de los famosos mientras atravesaban esas situaciones.

Sin embargo, explicó que ver lo que ocurre actualmente dentro de La casa de los famosos Colombia especialmente la cercanía de Tebi con Alexa Torrex, le generó incomodidad.

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Por esta razón, manifestó que estaba esperando que él saliera del programa para expresarle que la relación no tendría continuidad.

¿Cómo reaccionó Jhorman Toloza al video de Alejandra Salguero?

Tras la publicación del video, Jhorman Toloza reaccionó dejando un “me gusta” y un emoji de corazón vendado, lo que generó una ola de reacciones.

No es la primera vez que Jhorman reacciona a publicaciones relacionadas con Alejandra Salguero.

En otras ocasiones también ha interactuado con sus contenidos mediante “me gusta” y comentarios similares.

Como bien se conoce, hace unos días Alexa Torrex decidió hablarle a las cámaras darle fin a su relación con Jhorman Toloza, con quien se había comprometido antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia.