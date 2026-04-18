Jhorman confirmó el fin de su relación con Alexa Torrex tras beso con Tebi en La casa de los famosos

Jhorman Toloza reaccionó y confirmó su ruptura con Alexa Torrex luego del beso que se dieron ella y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia, lo que habría provocado su reacción inmediata.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sonia Restrepo reaparece en redes rompiendo en llanto por Yeison Jiménez: esto pasó

¿Qué mensajes compartió Jhorman Toloza tras el beso de Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos?

A través de las historias de Instagram, la expareja de Alexa Torrex compartió una serie de mensajes que llamaron la atención de los usuarios en redes sociales, especialmente por el momento que se dio en medio de una dinámica en La casa.

Jhorman publicó inicialmente una imagen suya con un mensaje en el que escribió: “Adivinen quién entregó todas las cuentas de Alexa a la familia?”, según sus propias palabras, dando a entender que ya concluyó el vínculo que tenía con Alexa.

Artículos relacionados Shaira ¿Shaira y Christian Nodal se iban a casar?: esto fue lo que confesó la cantante

En otra historia, volvió a aparecer haciendo una señal con dos dedos y escribió: “Oficialmente todo se terminó, muchachos”, mensaje con el que habría confirmado su ruptura definitiva con la participante de La casa de los famosos.

Jhorman Toloza confirma ruptura con Alexa Torrex tras beso con Tebi en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, compartió otro mensaje en el que expresó: “Solo queda decir que gracias a todos aquellos que me insultaron, humillaron y me trataron por debajo por obra de mi ex y el poco hombre ese”.

También añadió que ahora se siente un hombre más fuerte y consciente, acompañando sus palabras con una cita relacionada con la Biblia.

Artículos relacionados Influencers Alejandra Salguero confirmó su ruptura con Tebi Bernal tras lo ocurrido en La casa de los famosos

¿Qué pasó con Tebi Bernal y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Estas reacciones se dan luego de lo ocurrido en medio de una dinámica dentro La casa de los famosos, en la que los participantes realizaban una obra de teatro.

Durante esta actividad, Tebi sorprendió al besar a Alexa. Pero, más allá de la actuación, no fue solo un beso corto, sino uno más prolongado en el que se evidenció la química entre ellos.

Jhorman Toloza confirma ruptura con Alexa Torrex tras beso con Tebi en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En los últimos días, la cercanía entre ambos ha sido cada vez más evidente dentro de la casa. Y esto también coincide con lo que también expresó Alejandra Salguero, ex de Tebi, quien decidió hoy, dar por terminada su relación con el participante.