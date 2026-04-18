Tebi sorprende al darle romántico beso a Alexa Torrex en La casa de los famosos y así reaccionó ella

Tebi Bernal y Alexa Torrex se apoderaron de las tendencias en Colombia luego de protagonizar un beso que llamó la atención dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia, en medio de una dinámica que se fue más allá de la actuación.

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¿Por qué Tebi Bernal besó a Alexa en La casa de los famosos Colombia?

Todo ocurrió durante una actividad en la que los famosos debían realizar una especie de obra de teatro.

En esta dinámica, Tebi y Alexa interpretaron a una pareja, en la que el personaje de ella estaba disgustado, mientras él intentaba hacerla sentir mejor.

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En medio de la actuación, Alexa mencionó que iba a hacer algo similar a un “Karifulla”, haciendo referencia a lo ocurrido con Karina y Altafulla en una temporada anterior, señalando que, si ganaban el premio, se repartirían el dinero.

Así fue intenso beso que se dieron Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia

Tebi, siguiendo el papel, le respondió que, a diferencia de esa situación, él la llevaría a Dubái. Sin embargo, en tono de la actuación, aclaró que se refería a un edificio con ese nombre ubicado en Medellín. También mencionó París, pero no como la capital de Francia, sino haciendo referencia al sector en Bello, Antioquia.

Durante la misma dinámica, Alejandro Estrada intervino en personaje y le dijo a Tebi que estaba a la sombra de Alexa. Ante esto, Tebi respondió que él podía ofrecerle cosas distintas.

“Usted no le puede dar lo que yo si le puedo dar”, le dijo Tebi a Alejandro.

Así fue intenso beso que se dieron Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia

¿Cómo reaccionó Alexa Torrex al inesperado beso de Tebi en La casa de los famosos Colombia?

Luego Tebi sorprendió a Alexa al darle un beso. El gesto llamó la atención, ya que no se trató solo de un beso corto, sino de uno más prolongado.

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Tras esto, Alexa reaccionó con un grito y diciendo su nombre “Tebiii” y luego Tebi le dijo sin filtro: “beso sin agarrada de cul0, no es beso” tras la acción que realizó.

Cabe recordar que Alexa y Tebi, desde hace varios días, han estado en medio de la polémica luego de expresar sentimientos entre ellos y mostrar interés mutuo en La casa de los famosos Colombia.