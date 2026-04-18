Daniela Ospina se casó con Gabriel Coronel; así fue el momento del “sí, acepto” | VIDEO

Daniela Ospina se casó con Gabriel Coronel y en las últimas horas se conocieron videos del momento en el que la pareja llegó al altar, que por supuesto han generado revuelo en redes sociales.

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¿Cómo fue el momento del “sí, acepto” de Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

A través de distintos videos que se han filtrado de la boda, se pudo observar parte de la ceremonia que se llevó a cabo en una iglesia, donde Daniela Ospina y Gabriel Coronel oficializaron su unión.

En uno de los videos, se aprecia el instante en el que la empresaria camina hacia el altar, luciendo su vestido de novia blanco largo liso.

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En las imágenes, Daniela Ospina se muestra visiblemente nerviosa mientras avanza por el pasillo central, acompañada de Gabriel Coronel, mientras varios de los asistentes observan atentos tras su pasó.

Posteriormente, se logra ver el instante en el que la pareja se encuentra frente al altar, donde se desarrolla uno de los momentos más esperados de la ceremonia. Allí, ambos participan en el acto en el que se formaliza su matrimonio.

¿Cómo festejó su boda Daniela Ospina y Gabriel Coronel?

Los videos que han circulado muestran distintos ángulos del evento, incluyendo la llegada de los novios y algunos instantes clave de la ceremonia religiosa.

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Además, en algunos fragmentos se puede observar a los invitados presentes durante la celebración, quienes acompañaron a la pareja en este momento, es especial a su familia.

Daniela Ospina y David Ospina en su boda. (Foto: AFP)

La ceremonia, que se llevó a cabo en Medellín, inició con una celebración previa en la que también compartieron varios momentos en redes sociales; en esta ocasión, fue la misma Daniela Ospina quien los publicó.

Además, durante estos momentos, Daniela lució un vestido blanco de matrimonio, con un diseño corto en la parte delantera y largo en la parte trasera.

Cabe recordar que esta es la segunda boda de Daniela Ospina, luego de haber estado casada con James Rodríguez. Su matrimonio con el futbolista duró siete años y finalizó en 2017, relación de la que nació su hija Salomé. Posteriormente, en 2021, conoció a Gabriel Coronel y fruto de ese amor, nació Lorenzo.