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Así recibieron a Eidevin López en Valledupar; ¿fue multitudinaria su llegada?

Eidevin López regresó a Valledupar y protagonizó emotivo momento con una seguidora; todo quedó grabado en video.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Eidevin López volvió a Valledupar y así reaccionaron los seguidores
Así fue el recibimiento de Eidevin López en Valledupar tras su salida de La casa de los famosos . (Foto: Canal RCN)

Eidevin López llegó a su ciudad natal, Valledupar, y desde su arribo generó reacciones en redes sociales, donde comenzaron a circular varios videos de lo que fue su recorrido por las calles tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cómo fue el recibimiento de Eidevin López en Valledupar?

En las imágenes que se difundieron, se observa al exparticipante sobre un carro de bomberos, mientras se escuchan sirenas durante el trayecto. A su alrededor, algunas personas se acercaban y lo saludaban desde las viviendas y calles por donde pasaba.

Durante el recorrido, uno de los momentos que llamó la atención fue cuando Eidevin se percató de que, desde una casa, una mujer lo estaba saludando con globos rojos. Ante esto, decidió bajarse del vehículo y sin dudar ir a saludarla.

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En los videos se aprecia cómo el actor y creador de contenido entra a la vivienda, sube hasta donde se encontraba la mujer y la saluda con un abrazo.

Eidevin López volvió a Valledupar y así reaccionaron los seguidores
Así fue el recibimiento de Eidevin López en Valledupar tras su salida de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Posteriormente, se despide y continúa su recorrido por la ciudad, donde siguió saludando a otras personas que estaban en la calle.

Estas imágenes han sido compartidas en distintas redes sociales, donde usuarios han compartido su opinión.

¿Qué pasó con Eidevin López tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Cabe recordar que hace unos días, Eidevin López se despidió de La casa de los famosos Colombia luego de una decisión tomada el público.

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Esta decisión estuvo relacionada con un castigo impuesto por el Jefe, quien puso la decisión a disposición del público esta decisión, por su parte el público decidió que fuera Eidevin López fuera expulsado.

Eidevin López volvió a Valledupar y así reaccionaron los seguidores
Así fue el recibimiento de Eidevin López en Valledupar tras su salida de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Todo comenzó cuando Eidevin y Alejandro Estrada protagonizaran una fuerte discusión y en el que se pasó los límites permitidos para estas situaciones.

Tras esto, el creador de contenido y actor se ha mostrado muy afectado por la forma en la que se dio su salida de La casa de los famosos, según lo ha revelado en varias entrevistas que ha estado.

Después del video, algunos usuarios señalaron que la mujer con la que compartió podría ser familiar de él, por el saludo tan afectuoso que le dio, mientras otros generaron críticas a Eidevin:

“¿Esa gran cantidad de personas están aquí con nosotros?” o “Mucha bulla, cero gente”.

 

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