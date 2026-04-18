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Juancho Arango se sincera sobre su carácter en La casa de los famosos: “Si lo controlo, gano”

Juancho Arango se desahogó frente al espejo, donde habló sobre su carácter y lo cansado que está en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Juancho Arango habla frente al espejo en La casa de los famosos Colombia
Juancho Arango se desahoga y hace fuerte reflexión sobre su actitud en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Juancho Arango abrió su corazón en una sincera conversación frente al espejo en La casa de los famosos Colombia, donde hizo reflexiones sobre su comportamiento, sus emociones y lo que ha significado para él la convivencia en el programa.

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¿Qué dijo Juancho sobre su proceso dentro de La casa de los famosos Colombia?

Durante el diálogo con el Flaco Solorzano, Juancho expresó que hoy se considera una persona más consciente de lo que es y de lo que representa para los demás.

También habló sobre lo frágil que puede llegar a ser y las limitaciones que ha identificado en sí mismo con el paso de estos meses en La casa más famosa.

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Juancho aseguró que, a medida que avanzan los días, sus actitudes y comportamientos cada vez son mas naturales.

El actor también reconoció aspectos de su carácter, mencionando que no le gusta la bulla y que, es una persona malgeniada o brava.

Juancho Arango habla frente al espejo en La casa de los famosos Colombia
Juancho Arango se desahoga y hace fuerte reflexión sobre su actitud en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

También Juancho recordó un momento reciente en el que un comentario relacionado con su hijo lo llevó molestarse tanto con Alejandro Estrada, el cual dijo que casi comete un error y que por eso también prefiere tomar distancia.

¿Qué dijo Juancho sobre su comportamiento y emociones en La casa de los famosos?

Juancho sin dudar dijo que su experiencia dentro de La casa de los famosos ha sido intensa, especialmente al convivir con personas que no conocía y con quienes no siempre siente consideración.

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En medio de la conversación, Juancho expresó que entiende que existe un límite, aunque reconoce que se trata de un juego. Indicó que, para él, el tiempo dentro del programa ha sido exigente y que ya se siente cansado: “hay un límite y sé que es un juego”.

Juancho Arango habla frente al espejo en La casa de los famosos Colombia
Juancho Arango se desahoga y hace fuerte reflexión sobre su actitud en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

En un momento de desahogo, elevó el tono de su voz para expresar lo que estaba sintiendo, cuestionando situaciones que lo han afectado durante la convivencia: “¿Qué va a hacer? ¿No está viendo que estoy dormido?”, dijo gritando.

Por su parte, Flaco Solórzano le pidió una reflexión final y Juancho Arango: “Ojo con ese genio, si lo controlo, gano”, dijo el actor frente al espejo de La casa de los famosos Colombia.

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