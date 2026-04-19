Esta fue la razón por la que Marcelo Cezán no estuvo en La casa de los famosos; ¿se casó?
Marcelo Cezán compartió un mensaje para celebrar su aniversario y también se dio a conocer su ausencia en La casa de los famosos.
Marcelo Cezán, el presentador de La casa de los famosos Colombia, compartió un mensaje especial dedicado a su esposa, la actriz de voz Michelle Gutty, con motivo de la celebración de sus 9 años de matrimonio.
¿Qué dijo Marcelo Cezán en el aniversario de matrimonio?
A través de sus redes sociales, Marcelo Cezán publicó un mensaje en el que recordó su historia junto a Michelle Gutty, en el que mencionó que han compartido 15 años de vida juntos caminando de la mano de Dios, según expresó en su publicación.
En la imagen compartida, donde aparece junto a la locutora en lo que al parecer fue su boda, se observa a la pareja dándose un romántico beso y escribió:
“Hoy cumplimos 9 años de matrimonio; ya rumbo a los 15 años andando esta vida juntos, de la mano de DIOS”.
Más adelante, el presentador y actor también recordó uno de los aspectos más importantes que tienen como familia, haciendo referencia a la crianza de su hijo y al camino que ha recorrido junto a su esposa.
“Vamos por más, criando a ese hijo hermoso y noble que DIOS nos regaló”.
También Marcelo Cezán le escribió un llamativo mensaje en el que aclaró que ella entendía a lo que se refería por la forma de escritura.
“Gracias amor mío; mi ratona hermosa y mi alma gemela. Zzzomozzz amorezzzz de nuezztrazzz vidaazzzz. Jejeje. (tú me entiendes). Te amo hasta la eternidad”, fueron sus palabras.
¿Por qué Marcelo Cezán no estuvo el sábado en La casa de los famosos Colombia?
Tras el emotivo mensaje de publicación de Marcelo Cezán, los comentarios de felicitación no se hicieron esperar. Seguidores y famosos dejaron mensajes con referencia al aniversario de la pareja y también de felicitación por el reciente premio que recibió el presentador de La casa de los famosos Colombia.
En la fiesta del pasado sábado en La casa de los famosos Colombia, Marcelo Cezán estuvo ausente. Durante la gala, Carla mencionó la razón de su ausencia y explicó que el presentador no pudo asistir porque se encontraba recibiendo un premio por su labor como presentador.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike