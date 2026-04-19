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Ella es la exnovia de Tebi Bernal que vuelve a ser tendencia en redes: qué pasó entre ellos

La exnovia de Tebi Bernal volvió a ser tema de conversación en redes tras los últimos acontecimientos en La casa de los famosos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Usuarios en redes recuerdan a exnovia de Tebi Bernal
Conoce a la exnovia de Tebi Bernal que ha generado conversación en redes. (Foto: Canal RCN)

Tebi Bernal sigue siendo tema de conversación en redes sociales luego de que su pareja, Alejandra Salguero, confirmara el fin de su relación.

A raíz de esto, varios usuarios han revivido el vínculo que el creador tuvo con otra mujer, el cual ha vuelto a llamar la atención por la forma en que se desarrolló y terminó su noviazgo.

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¿Quién es la exnovia de Tebi Bernal que ha llamado la atención en redes?

Se trata de la deportista Tatiana Ángel, con quien el participante de La casa de los famosos Colombia sostuvo una relación tras conocerse en un reconocido reality de competencia hacia el año 2023.

Exnovia de Tebi Bernal es tendencia en redes
Exnovia de Tebi Bernal es tendencia en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

La mujer, con quien Tebi compartió varios meses de noviazgo, ha vuelto a ser tendencia luego de que Alejandra Salguero, quien era su pareja hasta hace poco, también confirmara su ruptura con el deportista.

A raíz de esto, usuarios en redes se dieron a la tarea de indagar en el pasado del creador de contenido y redescubrieron a Tatiana, quien en su momento explicó las razones de su separación, generando sorpresa entre varios internautas.

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¿Por qué terminaron Tatiana Ángel y Tebi Bernal?

Para 2023, la mujer, de 31 años, contó a un reconocido medio nacional que, aunque vivió momentos especiales junto a él, también enfrentaron varios inconvenientes que poco a poco fueron desgastando la relación.

Exnovia de Tebi Bernal reveló por qué terminó con él
Exnovia de Tebi Bernal reveló las razones por las cuales terminó con él. (Foto: Canal RCN)

Ante esta situación, Tatiana aseguró que fue ella quien tomó la decisión de terminar el noviazgo, priorizando su tranquilidad y bienestar, aunque prefirió no entrar en mayores detalles sobre las razones de fondo.

No fue una decisión mutua, fue una decisión que yo tomé. Sin embargo, sí fue de manera consciente y por mi bien, por mi salud y por mi tranquilidad sobre todo", señaló.

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¿Por qué Alejandra Salguero decidió terminar su relación con Tebi Bernal?

Alejandra Salguero decidió terminar su relación con Tebi Bernal luego del inesperado beso entre el coach con Alexa Torrex dentro de La casa de los famosos Colombia, situación que generó incomodidad y la llevó a tomar distancia.

A través de sus redes sociales, dejó claro que no podía hacerse responsable de las decisiones de otra persona.

Asimismo, dio a entender que intentó mantener la relación el mayor tiempo posible, pero que el desgaste emocional fue determinante para cerrar ese capítulo.

Finalmente, optó por priorizar su bienestar y alejarse del entorno mediático que rodeaba la situación.

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