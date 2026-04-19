Paola Jara causó furor al mostrar a Emilia jugando con su perro pomerania; ¿reveló su rostro?

Paola Jara enterneció las redes luego de mostrar un tierno momento de su pequeña hija Emilia junto a su perrito Coco.

¿Paola Jara reveló el rostro de su hija Emilia en redes sociales?

A través de sus redes sociales, la artista colombiana ha compartido varios instantes en los que la bebé de cinco meses interactúa con el pomerania que tiene en casa.

Uno de los videos que más llamó la atención muestra a Emilia jugando de espaldas mientras intenta “hablarle” a Coco.

Artículos relacionados La casa de los famosos Sheila Gándara reacciona al shippeo de Mariana Zapata y Juanda Caribe: “son tal para cual”

En las imágenes, la bebé realiza sonidos y movimientos con su pequeñas manos, mientras el perro parece reaccionar a sus gestos y comienza a moverse y jugar con ella.

Paola Jara publica video de Emilia jugando con su perro Coco. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse el momento generó una ola de mensajes de ternura por parte de los seguidores de la cantante, quienes reaccionaron al video con mensajes como: “¡Qué hermosa! Me encanta ese cabello” o “Qué lindo coco, como quiere a Emilia”.

Desde el nacimiento de Emilia en noviembre de 2025, la bebé ha captado la atención en redes sociales, donde los seguidores de la pareja han estado atentos a cada publicación relacionada con la bebé, especialmente por conocer el rosto de Emilia.

Y es que Jessi Uribe y Paola Jara se han sumado a la tendencia de no mostrar el rostro de su hija, decisión que han tomado por temas de exposición mediática.

Artículos relacionados La casa de los famosos Sofía Jaramillo rompe el silencio sobre el ‘shippeo’ entre Juanda Caribe y Mariana Zapata; esto dijo

Sin embargo, en distintas ocasiones han compartido videos e imágenes en donde sin querer han revelado pequeños detalles de la bebé, como sus cejas, un ojo o parte de su rostro, sin revelar su imagen completa.

¿Qué han dicho Paola Jara y Jessi Uribe sobre mostrar a su hija?

En alguna oportunidad, Jessi Uribe respondió a sus seguidores sobre este tema, ya que se ha convertido en una pregunta frecuente en redes sociales.

Paola Jara publica video de Emilia jugando con su perro Coco. (Foto: AFP)

El cantante explicó en su momentos que sí contemplan mostrar el rostro de Emilia, pero que esto se daría en un momento especial, posiblemente después del bautizo de la bebé, según lo mencionó.

Por su parte, Paola Jara se ha mostrado algo indecisa sobre revelar el rostro de la bebé y mencionó en alguna ocasión que no sabe con exactitud si lo hará o no.