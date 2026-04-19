Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Paola Jara causó furor al mostrar a Emilia jugando con su perro pomerania; ¿reveló su rostro?

Paola Jara mostró a Emilia intentando “hablarle” a su perrito pomerania y enterneció al ver el gesto del perro.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Emilia, hija de Paola Jara, protagoniza tierno momento con su perro Coco
Paola Jara publica video de Emilia jugando con su perro Coco. (Foto: AFP y Freepik)

Paola Jara enterneció las redes luego de mostrar un tierno momento de su pequeña hija Emilia junto a su perrito Coco.

Artículos relacionados

¿Paola Jara reveló el rostro de su hija Emilia en redes sociales?

A través de sus redes sociales, la artista colombiana ha compartido varios instantes en los que la bebé de cinco meses interactúa con el pomerania que tiene en casa.

Uno de los videos que más llamó la atención muestra a Emilia jugando de espaldas mientras intenta “hablarle” a Coco.

Artículos relacionados

En las imágenes, la bebé realiza sonidos y movimientos con su pequeñas manos, mientras el perro parece reaccionar a sus gestos y comienza a moverse y jugar con ella.

Emilia, hija de Paola Jara, protagoniza tierno momento con su perro Coco
Paola Jara publica video de Emilia jugando con su perro Coco. (Foto: Canal RCN)

Como era de esperarse el momento generó una ola de mensajes de ternura por parte de los seguidores de la cantante, quienes reaccionaron al video con mensajes como: “¡Qué hermosa! Me encanta ese cabello” o “Qué lindo coco, como quiere a Emilia”.

Desde el nacimiento de Emilia en noviembre de 2025, la bebé ha captado la atención en redes sociales, donde los seguidores de la pareja han estado atentos a cada publicación relacionada con la bebé, especialmente por conocer el rosto de Emilia.

Y es que Jessi Uribe y Paola Jara se han sumado a la tendencia de no mostrar el rostro de su hija, decisión que han tomado por temas de exposición mediática.

Artículos relacionados

Sin embargo, en distintas ocasiones han compartido videos e imágenes en donde sin querer han revelado pequeños detalles de la bebé, como sus cejas, un ojo o parte de su rostro, sin revelar su imagen completa.

¿Qué han dicho Paola Jara y Jessi Uribe sobre mostrar a su hija?

En alguna oportunidad, Jessi Uribe respondió a sus seguidores sobre este tema, ya que se ha convertido en una pregunta frecuente en redes sociales.

Emilia, hija de Paola Jara, protagoniza tierno momento con su perro Coco
Paola Jara publica video de Emilia jugando con su perro Coco. (Foto: AFP)

El cantante explicó en su momentos que sí contemplan mostrar el rostro de Emilia, pero que esto se daría en un momento especial, posiblemente después del bautizo de la bebé, según lo mencionó.

Por su parte, Paola Jara se ha mostrado algo indecisa sobre revelar el rostro de la bebé y mencionó en alguna ocasión que no sabe con exactitud si lo hará o no.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Jessi Uribe cambió sombrero por gorra Jessi Uribe

Jessi Uribe sorprende al cambiar costoso objeto personal por uno de Yeison Jiménez

Jessi Uribe sorprendió al hacer curioso intercambio en pleno concierto y hacerle emotiva dedicatoria a Yeison Jiménez.

Zayn Malik genera preocupación por su salud Talento internacional

Zayn Malik genera preocupación por su salud; ¿qué se sabe de su hospitalización?

Zayn Malik compartió un inesperado mensaje a través de sus redes sociales y reveló varios detalles de su estado de salud.

Novia de Giovanny Ayala se gradúa, pero criticaron al cantante Giovanny Ayala

Prometida de Giovanny Ayala se gradúa y critican al cantante: ¿por qué razón?

Giovanny Ayala celebró el logro de su prometida en redes, pero su publicación desató elogios y fuertes críticas entre sus seguidores.

Lo más superlike

Usuarios en redes recuerdan a exnovia de Tebi Bernal La casa de los famosos

Ella es la exnovia de Tebi Bernal que vuelve a ser tendencia en redes: qué pasó entre ellos

La exnovia de Tebi Bernal volvió a ser tema de conversación en redes tras los últimos acontecimientos en La casa de los famosos.

Exreina de belleza trans se hace viral en redes por renunciar a su transición Viral

Exreina de belleza trans renunció a su cambio de género tras conocer de Dios y así luce ahora

Falleció la actriz francesa Nadia Farès tras accidente en piscina Talento internacional

Reconocida actriz fallece tras accidente en piscina; estuvo varios días en coma

Carolina Miranda y Juan Felipe Samper se comprometieron Talento internacional

Famosa pareja de actores se comprometió: así fue la propuesta de matrimonio

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles? Salud y Belleza

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?