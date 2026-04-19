Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jhorman Toloza estalló en redes y arremetió contra Alexa Torrex: "Ella me irrespeto desde el momento #1"

Jhorman Toloza arremetió en redes contra Alexa Torrex y explicó qué ocurrió entre ambos y por qué reaccionó así públicamente.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Jhorman Toloza se arremetió contra Alexa Torrex
Jhorman Toloza se arremetió contra Alexa Torrex y dijo varias verdades. (Fotos: Canal RCN)

Jhorman Toloza, excomprometido de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, sacudió las redes sociales tras estallar públicamente contra su expareja y revelar varios detalles que sorprendieron a más de uno.

Artículos relacionados

¿Por qué estalló Jhorman Toloza contra Alexa Torrex?

Jhorman Toloza publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram, donde supera los 400 mil seguidores, en las que se pronunció con varios mensajes en contra de su ex, Alexa Torrex.

En una de sus primeras intervenciones, el creador de contenido aseguró que, desde el inicio de la relación, la cantante cucuteña fue quien le faltó al respeto.

Exempleada de Alexa Torrex salió a defenderla y criticar a Jhorman Toloza.
Jhorman Toloza arremetió en redes contra Alexa Torrex tras terminarle. (Fotos: Canal RCN)

Además, recordó que, aunque ella le terminó en televisión nacional, él decidió permanecer a su lado, llegando incluso a calificarse como "un migajero".

En la misma línea, explicó que su decisión de finalizar la relación públicamente en redes se dio, según su versión, porque la artista habría pedido a El Jefe que interviniera con su familia para que él entregara las cuentas que administraba a sus allegados.

De igual manera, se refirió a Tebi Bernal de una manera sorprendente que dejó anonadados a sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jhorman Toloza de Tebi Bernal?

En una segunda historia, Jhorman aseguró que, aunque veía a Alexa como su mayor tesoro, le dolió que llorara por Tebi, a quien, según él, apenas conocía. Además, lo calificó como un "ladrón vulgar", insinuando que le arrebató lo que más valoraba.

Jhorman Toloza se refirió hacía Tebi Bernal
Jhorman Toloza se refirió hacía Tebi Bernal como un "ladrón vulgar". (Foto: Canal RCN)

Porque yo sí la veía como mi mayor tesoro, riqueza que un solo rey debería tener, por eso me comporté como tal, para merecer semejante honor de ser su protector, pero ella se regaló al ladrón más vulgar que se encontró", escribió.

Finalmente, Toloza aseguró que los padres de Alexa habrían celebrado la decisión de su hija y cerró su mensaje afirmando que, tras tantas humillaciones, se aferra a su fe en Dios, convencido de que le esperan cosas más grandes que una relación o el dinero.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Tebi Bernal que ocasionó que Jhorman Toloza confirmara su ruptura?

La situación se desató durante una dinámica en La casa de los famosos Colombia, cuando Tebi Bernal y Alexa Torrex protagonizaron un beso en medio de una actuación. Aunque hacía parte del juego, el gesto fue más intenso de lo esperado y evidenció cercanía entre ambos.

A partir de ese momento, la conexión entre ellos empezó a notarse más dentro del reality, lo que generó incomodidad fuera de la casa.

Esto habría sido determinante para que tanto Jhorman Toloza como Alejandra Salguero, novia de Tebi, confirmaran su ruptura con ellos en redes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhorman Toloza revela chat donde la familia de Alexa Torrex se burla de él Talento nacional

Jhorman Toloza revela chats donde la familia de Alexa se burla de él tras el beso de ella con Tebi

Jhorman Toloza sorprendió al mostrar chats donde la familia de Alexa se burla de él tras el beso que protagonizó ella con Tebi.

Talento nacional

Murió esposo de reconocida periodista colombiana: así lo despidió en redes sociales

Una periodista colombiana conmovió las redes sociales al revelar, por medio de un emotivo mensaje, el fallecimiento de su esposo.

Falleció la actriz francesa Nadia Farès tras accidente en piscina Talento internacional

Reconocida actriz fallece tras accidente en piscina; estuvo varios días en coma

La reconocida actriz falleció tras un accidente en piscina y estar varios días en coma; esto se sabe del caso que ha conmocionado redes.

Lo más superlike

J Balvin visitó un asilo y bailó con adultos mayores su canción “Tonto” J Balvin

J Balvin visitó el asilo que se volvió viral por bailar su reciente canción Tonto: “mis viejitos”

J Balvin sorprendió al visitar el asilo de los adultos mayores que se volvieron virales tras bailar su más reciente tema.

Recrean “frutinovela” de Ángela Aguilar y Christian Nodal Christian Nodal

Recrean ‘frutinovela’ de Ángela Aguilar y Christian Nodal en medio de rumores de separación | VIDEO

Usuarios en redes recuerdan a exnovia de Tebi Bernal La casa de los famosos

Ella es la exnovia de Tebi Bernal que vuelve a ser tendencia en redes: qué pasó entre ellos

Carolina Miranda y Juan Felipe Samper se comprometieron Talento internacional

Famosa pareja de actores se comprometió: así fue la propuesta de matrimonio

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles? Salud y Belleza

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?