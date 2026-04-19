Jhorman Toloza estalló en redes y arremetió contra Alexa Torrex: "Ella me irrespeto desde el momento #1"

Jhorman Toloza, excomprometido de Alexa Torrex de La casa de los famosos Colombia, sacudió las redes sociales tras estallar públicamente contra su expareja y revelar varios detalles que sorprendieron a más de uno.

¿Por qué estalló Jhorman Toloza contra Alexa Torrex?

Jhorman Toloza publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram, donde supera los 400 mil seguidores, en las que se pronunció con varios mensajes en contra de su ex, Alexa Torrex.

En una de sus primeras intervenciones, el creador de contenido aseguró que, desde el inicio de la relación, la cantante cucuteña fue quien le faltó al respeto.

Jhorman Toloza arremetió en redes contra Alexa Torrex tras terminarle. (Fotos: Canal RCN)

Además, recordó que, aunque ella le terminó en televisión nacional, él decidió permanecer a su lado, llegando incluso a calificarse como "un migajero".

En la misma línea, explicó que su decisión de finalizar la relación públicamente en redes se dio, según su versión, porque la artista habría pedido a El Jefe que interviniera con su familia para que él entregara las cuentas que administraba a sus allegados.

De igual manera, se refirió a Tebi Bernal de una manera sorprendente que dejó anonadados a sus seguidores.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza de Tebi Bernal?

En una segunda historia, Jhorman aseguró que, aunque veía a Alexa como su mayor tesoro, le dolió que llorara por Tebi, a quien, según él, apenas conocía. Además, lo calificó como un "ladrón vulgar", insinuando que le arrebató lo que más valoraba.

Jhorman Toloza se refirió hacía Tebi Bernal como un "ladrón vulgar". (Foto: Canal RCN)

Porque yo sí la veía como mi mayor tesoro, riqueza que un solo rey debería tener, por eso me comporté como tal, para merecer semejante honor de ser su protector, pero ella se regaló al ladrón más vulgar que se encontró", escribió.

Finalmente, Toloza aseguró que los padres de Alexa habrían celebrado la decisión de su hija y cerró su mensaje afirmando que, tras tantas humillaciones, se aferra a su fe en Dios, convencido de que le esperan cosas más grandes que una relación o el dinero.

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¿Qué pasó entre Alexa Torrex y Tebi Bernal que ocasionó que Jhorman Toloza confirmara su ruptura?

La situación se desató durante una dinámica en La casa de los famosos Colombia, cuando Tebi Bernal y Alexa Torrex protagonizaron un beso en medio de una actuación. Aunque hacía parte del juego, el gesto fue más intenso de lo esperado y evidenció cercanía entre ambos.

A partir de ese momento, la conexión entre ellos empezó a notarse más dentro del reality, lo que generó incomodidad fuera de la casa.

Esto habría sido determinante para que tanto Jhorman Toloza como Alejandra Salguero, novia de Tebi, confirmaran su ruptura con ellos en redes.