Jhorman Toloza rompe el silencio tras terminar con Alexa y envía fuerte mensaje: “justicia de Dios”

Jhorman Toloza compartió un mensaje en redes sociales luego de dar por terminada su relación con Alexa Torrex, en medio de lo que ha ocurrido con ella y Tebi en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué mensaje compartió Jhorman Toloza tras su ruptura con Alexa Torrex?

El creador de contenido, quien ha reaccionado en varias oportunidades a lo que sucede con su expareja dentro de La casa de los famosos, publicó un video en su cuenta de TikTok, donde suma miles de seguidores.

En el video aparece interpretando la letra de una canción, pero lo que llamó la atención de los usuarios fue el mensaje con el que compartió el clip:

“No creo en el karma, creo en la justicia de Dios”, escribió, y añadió: “amanecerá y veremos”.

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Este video se dio a conocer antes de que se hiciera público el momento en el que Tebi Bernal sorprendió a Alexa Torrex con un beso durante una dinámica de actuación.

Tebi y Alexa en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En medio de una actividad en la que los participantes debían interpretar una escena de obra de teatro Alexa y Tebi compartieron un momento que llamó la atención y es que el participante le dio un beso, el cual no fue breve, sino más prolongado que generó una ola de reacciones fuera y dentro del programa.

¿Jhorman Toloza y Alexa Torrex terminaron su relación?

Antes de este hecho, ambos ya habían sido vistos en situaciones de cercanía dentro de la casa, compartiendo y expresado gusto entre ellos en diferentes momentos, lo que ha avivado más la conversación de un posible romance entre ellos.

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Posteriormente, y tras conocerse el beso, Jhorman Toloza tomó la decisión de dar por terminada su relación de manera pública.

Esto se dio luego de que, días antes, Alexa ya hubiera hablado frente a las cámaras de La casa de los famosos Colombia, donde expresó su intención de finalizar la relación con el creador de contenido.

(Foto del Canal RCN)

Como ocurrió en otros momentos, el video de Jhorman generó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios criticaron al creador de contenido lanzándole fuertes mensajes y tildándolo de “oportunista”.