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Yina Calderón arremetió contra Jhorman Toloza luego de opinar sobre Tebi y Alexa: “lo único malo”

Yina Calderón opinó lo que piensa de la cercanía entre Alexa Torrex y Tebi Bernal y cuestionó a Jhorman Toloza.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón opina de Tebi y Alexa Torrex y su cercanía en La casa de los famosos Colombia
Yina Calderón reacciona a lo que pasa entre Tebi y Alexa en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Yina Calderón habló sobre Alexa Torrex durante un reciente en vivo en el que suele responder preguntas de sus seguidores, donde se refirió a su percepción sobre la participante de La casa de los famosos y también mencionó a Jhorman Toloza.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre Alexa Torrex y Jhorman Toloza?

La empresaria de fajas aseguró que Alexa le cae muy bien, que la considera su amiga y que la ve como una buena persona. Además, elogió que uno de los aspectos que más valora de ella es el apoyo que le brinda a su familia.

“Esa gente que es un buen hijo o buena hija me cae muy bien”, expresó, agregando que Alexa siempre ha trabajado por los suyos.

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Sin embargo, también mencionó que, para ella, lo único negativo de Alexa es su expareja. En ese momento, se refirió a Jhorman, indicando que, aunque no ha tenido problemas personales con él y en una ocasión compartieron, su percepción es distinta.

Yina Calderón opina de Tebi y Alexa Torrex y su cercanía en La casa de los famosos Colombia
Yina Calderón reacciona a lo que pasa entre Tebi y Alexa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

“Me parece que es un tipo tan farandulero, es un tipo que quiere aprovechar que la novia está en un reality para que lo conozcan a él”, dijo Yina Calderón durante el en vivo.

Además, señaló que, según su punto de vista, él estaría buscando reconocimiento a través de la exposición mediática de Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué opinó Yina Calderón sobre la cercanía entre Alexa Torrex y Tebi en La casa de los famosos?

Durante la transmisión, Yina también se refirió a la relación entre Alexa y Tebi Bernal dentro de La casa de los famosos Colombia.

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Comentó que le gustaría que ambos se dieran una oportunidad, “que se cuadren” , que a diferencia de Jhorman, Tebi se encuentra compartiendo con Alexa en La casa de los famosos.

Posteriormente, Yina Calderón volvió a referirse a Jhorman, calificándolo como “mantenido” y señalando que, según su percepción, Alexa era quien aportaba económicamente en la relación.

Yina Calderón opina de Tebi y Alexa Torrex y su cercanía en La casa de los famosos Colombia
Yina Calderón reacciona a lo que pasa entre Tebi y Alexa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Estas declaraciones de Yina Calderón se dieron antes de que se diera el romántico beso entre Alexa y Tebi dentro de La casa de los famosos, así como de la decisión de Jhorman de dar por terminada su relación públicamente.

Cabe recordar que, por parte de Alexa, ella ya había expresado frente a las cámaras su intención de finalizar su relación con Jhorman.

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