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Jhorman Toloza revela chats donde la familia de Alexa se burla de él tras el beso de ella con Tebi

Jhorman Toloza sorprendió al mostrar chats donde la familia de Alexa se burla de él tras el beso que protagonizó ella con Tebi.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Jhorman Toloza revela chat donde la familia de Alexa Torrex se burla de él
Jhorman Toloza sacudió las redes al revelar chat donde la familia de Alexa Torrex se burla de él. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Jhorman Toloza se desató en redes sociales y, a través de su cuenta de Instagram, publicó unos chats que evidencian cómo la familia de Alexa Torrex se burló de él, luego del beso que ella protagonizó con Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué decían los chats que reveló Jhorman Toloza sobre las burlas de la familia de Alexa Torrex hacia él?

En las últimas horas, Jhorman Toloza ha publicado varias historias en su cuenta de Instagram en donde inicialmente arremetió contra su ex y luego expuso una serie de chats en los que, según él, la familia de la artista y su mánager se habrían burlado de él tras el beso entre Alexa y Tebi Bernal.

Jhorman Toloza pone fin a su relación con Alexa tras beso con Tebi
Jhorman Toloza expuso chats donde la familia de Alexa Torrex se burla de él por el beso que protagonizó ella con Tebi Bernal en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

En la conversación de WhatsApp que mostró, se observa cómo un integrante del grupo comparte el video del beso y comenta que "cerraron con broche de oro".

Posteriormente, la madre de Alexa habría escrito que "alguien no va a soportar", en aparente alusión a Jhorman, mensaje al que el mánager respondió con risas, mientras otra mujer señaló que la cantante hizo bien en terminar la relación a tiempo para evitarle más dolor.

Tras hacer pública esta información, Jhorman compartió un contundente mensaje dirigido a la familia de su exprometida y a su equipo de trabajo.

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¿Qué mensaje lanzó Jhorman Toloza a la familia y mánager de Alexa Torrex tras revelar el chat donde se burlaban de él?

El joven creador de contenido acompañó su publicación con un breve mensaje en el que aseguró conocer situaciones que ellos desconocían por completo, lo que sorprendió a sus seguidores, quienes no tardaron en expresarle su apoyo.

Ellos lo celebran. La mamá, mánager y muchos de sus aduladores se regocijan con mi dolor. Pobres almas si supieran lo que yo sé", escribió.

Jhorman Toloza y Maiye Torrex revelaron a la familia de Alexa Torrex que son novios
Jhorman Toloza reveló saber asuntos que la familia de Alexa Torrex desconoce. (Foto: Canal RCN)

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¿Jhorman Toloza terminó su relación con Alexa Torrex?

Sí, Jhorman Toloza confirmó el fin de su relación con Alexa Torrex. La decisión se habría dado tras el beso entre Alexa y Tebi Bernal durante una actividad en La casa de los famosos Colombia, hecho que generó impacto y lo llevó a anunciar en redes sociales que prefería dar un paso al lado.

Sin embargo, posteriormente explicó en sus historias de Instagram que no solo influyó ese momento, sino también que Alexa habría solicitado a su familia cortar todo contacto con él y entregar la administración de sus cuentas a sus allegados, lo que terminó por motivar su decisión definitiva.

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