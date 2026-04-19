Jhorman Toloza descarta su matrimonio con Alexa Torrex: “Siento tristeza al verla”

Un nuevo video publicado en redes volvió a poner en conversación la relación entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex, esta vez por una decisión que vino por parte del creador de contenido.

¿Por qué Alexa Torrex le terminó a Jhorman Toloza en La casa de los famosos Colombia?

La relación entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex llegó a su fin en La casa de los famosos Colombia. En redes destacan que, el momento que lo cambió todo fue el acercamiento de Alexa a Tebi, lo que generó reacciones tanto dentro como fuera del reality.

Alexa Torrex demostró su cercanía con Tebi en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Luego de que Luisa Cortina le dijera a Alexa que, por su culpa, su pareja era "el santo cachón de Colombia", Alexa rompió el silencio y, en plena transmisión, terminó su relación con Toloza.

Además, mientras Alexa estaba en el programa, se conocieron versiones sobre inconvenientes entre Jhorman y la familia de Alexa, ya que algunos aseguraron que nunca fue considerado parte de la familia, lo que pudo influir en la percepción del vínculo.

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¿Por qué Jhorman Toloza dejó de manejar las cuentas de Alexa Torrex?

A través de un video en Instagram, Jhorman Toloza explicó que la decisión de entregar las cuentas de Alexa Torrex no fue inmediata, sino que estuvo marcada por un proceso personal.

Según relató, inicialmente decidió continuar administrando las redes por la promesa que le había hecho a Alexa antes de que ella ingresara al reality. Durante ese tiempo, mantenía la esperanza de que lo ocurrido dentro del programa tuviera otra explicación.

Jhorman Toloza dejó de manejar las cuentas de Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, aseguró que la decisión final se dio cuando recibió un mensaje indirecto desde el interior del programa, en el que Alexa habría solicitado que se le entregaran sus pertenencias, incluyendo las cuentas digitales.

Jhorman también afirmó que su motivación no estaba relacionada con beneficios económicos, señalando que no recibía pago por manejo de cuentas, a diferencia de lo que ocurre con otros participantes del reality.

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¿Qué dijo Jhorman Toloza sobre Alexa Torrex tras entregar las cuentas?

En el mismo video, Jhorman Toloza compartió reflexiones sobre su relación con Alexa Torrex y el proceso que vivió tras la ruptura. Explicó que durante semanas intentó sostener el compromiso que tenían, incluso frente a comentarios y críticas en redes sociales.

También señaló que su decisión de soltar no solo incluía la entrega de las cuentas, sino el cierre definitivo de la relación. De acuerdo con sus palabras, ya no espera retomar el compromiso que tenían.