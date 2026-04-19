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Recrean ‘frutinovela’ de Ángela Aguilar y Christian Nodal en medio de rumores de separación | VIDEO

“Frutinovela” de Ángela Aguilar y Christian Nodal se viraliza en medio de rumores de separación por infidelidad.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Recrean “frutinovela” de Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen en “frutinovela” en medio de rumores de separación. (Foto: AFP)

Ángela Aguilar y Christian Nodal han vuelto a ser tendencia en redes sociales en medio de rumores de separación.

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¿Qué se dice sobre la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Recientemente, en redes sociales comenzó a circular información sobre una supuesta crisis entre los cantantes de regional mexicano, e incluso se ha mencionado la posibilidad de una infidelidad por parte de Nodal, aunque estos señalamientos hacen parte de rumores no confirmados.

A esto se suma que un nuevo video del lanzamiento musical de Nodal reavivó las especulaciones por el parecido de la modelo del video con una de sus exnovias.

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En internet también ha tomado fuerza un contenido conocido como “frutinovelas”, una tendencia en tiktok en la que usuarios recrean situaciones con frutas, y suelen ser infieles.

Recrean “frutinovela” de Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen en “frutinovela” en medio de rumores de separación. (Foto: AFP)

En el video viral, se observa una representación de Christian Nodal como un mango, donde se menciona que tras dos años de relación con “fresangela”, ya se siente aburrido y estaría pensando en cambiar de novia.

¿Cómo es la “frutinovelas” sobre Nodal y Ángela Aguilar en medio de rumores de separación?

Luego aparece la figura de Ángela Aguilar como una fresa en la que está en una rueda de prensa invitando a su boda que se realizaría en el mes de mayo del presente año: “Me voy a casar en mayo por la iglesia”, dice ‘Fresangela’.

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Luego aparece Nodal diciendo que la boda se cambiará de fecha para cuando haya paz mundial: ‘No quiero que me hagan jalea de mango’, dice el personaje.

En otra parte del video se incluye una representación de la cantante Cazzu, expareja de Nodal y madre de su hija, observando la situación mientras se burla ante lo ocurrido.

Recrean “frutinovela” de Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal aparecen en “frutinovela” en medio de rumores de separación. (Foto: AFP)

Cabe recordar que la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha estado en el ojo del huracán desde sus inicios, especialmente por los rumores que surgieron tras la ruptura de Nodal con Cazzu y su posterior matrimonio civil a pocos meses con Ángela Aguilar.

Tanto Ángela Aguilar y Chritian Nodal han estado alejados de las redes sociales tras rumores de separación.

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