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J Balvin visitó el asilo que se volvió viral por bailar su reciente canción Tonto: “mis viejitos”

J Balvin sorprendió al visitar el asilo de los adultos mayores que se volvieron virales tras bailar su más reciente tema.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
J Balvin visitó un asilo y bailó con adultos mayores su canción “Tonto”
J Balvin sorprendió en un asilo bailando con adultos mayores en Bucaramanga. (Foto: AFP)

Luego del lanzamiento de la canción de J Balvin y Ryan Castro, en la que causó sensación por la aparición de su pequeño hijo Rio en el intro del tema, un video llamó la atención tras mostrar a unos adultos mayores bailando la canción.

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¿Cómo se volvió viral el video del asilo con la canción “Tonto” de J Balvin?

Como se recuerda hace unos meses, Río en el intro de la canción causó furor en redes sociales, en el que el niño de cinco años menciona algunas palabras con su dulce voz al iniciar el tema.

Tras esto, muchos videos con el intro de la canción de J Balvin y Ryan Castro empezaron a circular, y uno de ellos llamó la atención en el que se le ve a un grupo de adultos mayores realizaban una coreografía con la canción “Tonto”.

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El clip llamó la atención por la dulzura de estos adultos transmitían, e incluso el propio J Balvin reaccionó dándole “me gusta” al video, por lo que el gestó generó una ola de reacciones en redes sociales.

J Balvin visitó un asilo y bailó con adultos mayores su canción “Tonto”
J Balvin sorprendió en un asilo bailando con adultos mayores en Bucaramanga. (Foto: AFP)

Posteriormente, J Balvin sorprendió al aparecer en el mismo lugar donde se grabó el video viral. Allí se le vio compartiendo con los adultos mayores y realizando la misma coreografía de la canción “Tonto” junto a ellos dentro del asilo.

¿Qué reacciones generó el gesto de J Balvin en asilo de Bucaramanga?

Como era de esperarse, el encuentro generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios dejaron comentarios de humor y sorpresa al ver al artista paisa en este lugar.

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“Por fin Shein Balvin se ve alto”, fue uno de los comentarios de una seguidora del cantante de música urbana, al ver que J Balvin se veía en el video más alto que los adultos mayores, pues como se conoce este tema ha sido varias veces mencionado por la diferencia de estatura con su esposa, la modelo argentina, Valentina Ferrer.

J Balvin visitó un asilo y bailó con adultos mayores su canción “Tonto”
J Balvin sorprendió en un asilo bailando con adultos mayores en Bucaramanga. (Foto: AFP)

Mientras otros usuarios elogiaron el gesto del cantante y también con mensaje de ternura para los adultos mayores que estaban en el video: “Mis abuelitos del asilo San Rafael de Bucaramanga”.

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