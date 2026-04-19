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Reconocida creadora de contenido arremetió contra Alejandra, ex de Tebi y la tildó de infiel; esto dijo

Creadora de contenido se pronunció y envió fuerte mensaje a Alejandra Salguero tras sus declaraciones sobre Tebi.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Tiktoker cuestionó a Alejandra Salguero en medio de la polémica con Tebi. (Foto: Canal RCN)

Una reconocida tiktoker conocida en redes sociales como 'Loba Feroz', quien suele comentar sobre lo que ocurre en La casa de los famosos Colombia, arremetió contra Alejandra Salguero, ex de Tebi.

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¿Qué dijo la tiktoker sobre Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal?

A través de sus redes sociales, la tiktoker habló sobre el caso de Alejandra Salguero, luego de que ella compartiera información relacionada con su noviazgo con Tebi Bernal.

Durante su intervención la creadora de contenido aseguró que no es fanática de Tebi y se dirigió directamente a Alejandra, mencionando: “así como lo pones en tus videos y me nombras”.

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Además, afirmó que, según lo que se ha visto dentro de La casa de los famosos, no ha habido nada comprometedor entre Alexa Torrex y Tebi, más allá de la cercanía que han mostrado.

Loba Feroz se refirió a Alejandra Salguero tras su ruptura con Tebi
Tiktoker cuestionó a Alejandra Salguero en medio de la polémica con Tebi. (Foto: Canal RCN)

También cuestionó el tema de la fidelidad y expresó: “cómo pide fidelidad una persona que es infiel”, haciendo referencia a lo que, según dijo, serían situaciones del pasado de la relación entre Alejandra y Tebi.

Sin filtro, Loba Feroz agregó que, de acuerdo con lo que se comenta, Alejandra habría estado involucrada con uno de los mejores amigos de Tebi, señalando que esto no sería algo nuevo y que ya se conocía de quién se trataba.

¿Qué más dijo la tiktoker sobre la relación entre Alejandra y Tebi?

En el mismo video, la creadora de contenido aseguró que, tras enterarse de esa situación, Tebi habría atravesado un momento de depresión, y que después de eso Alejandra no quería continuar con la relación.

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También afirmó que la relación retomó cuando se conoció que Tebi participaría en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Loba Feroz se refirió a Alejandra Salguero tras su ruptura con Tebi
Tiktoker cuestionó a Alejandra Salguero en medio de la polémica con Tebi. (Foto: Canal RCN)

Además, señaló que, parte del dinero que él obtendría de su participación estaría destinado a cubrir deudas que tendría fuera del programa y que por esta razón Alejandra era la encargada de hacer los pagos.

Todo esto se dio luego de que Alejandra Salguero tomara la decisión de terminar públicamente su relación con Tebi, en el que expresó que en el pasado con Tebi habían tenido varios inconvenientes incluso legales.

 

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