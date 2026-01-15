Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
A Yeferson Cossio deberán hacerle nueva intervención por problema cardíaco

Yeferson Cossio reveló que deberá someterse a una nueva intervención cardíaca tras complicaciones derivadas de su estado de salud.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yeferson Cossio compartió nuevo diagnóstico médico tras fallas en su corazón: ¿cómo está su salud?
¿Cuál es el estado de salud actual de Yeferson Cossio tras fallas en su corazón? | Fotos: Canal RCN y Freepik.

Yeferson Cossio confirmó que deberá someterse a un nuevo procedimiento médico para tratar una afección en su corazón.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes han acompañado de cerca cada actualización sobre su estado físico desde que él mismo decidió hablar abiertamente de lo que ha vivido en los últimos meses.

¿Cómo inició el problema cardíaco de Yeferson Cossio que alertó a los médicos?

Según relató Yeferson, los episodios físicos fueron inesperados y alarmantes, lo que comenzó como una sensación de malestar terminó en una evaluación médica que reveló una alteración importante en su ritmo cardíaco.

Angustia en la familia de Yeferson Cossio por delicado momento de salud
Angustia en la familia de Yeferson Cossio por delicado momento de salud. (Foto Canal RCN).

Aunque los médicos recomendaron que continuara hospitalizado para observación, él tomó la decisión de firmar su salida voluntaria, confiando en que podría continuar su recuperación desde casa.

Sin embargo, esa tranquilidad duró poco. A comienzos de enero, el creador de contenido volvió a descompensarse y tuvo que ser hospitalizado por segunda vez, lo que dejó claro que la situación requería un control mucho más riguroso.

¿Qué revelaron los exámenes más recientes de Yeferson Cossio sobre su estado de salud?

En los últimos días, Cossio acudió nuevamente al hospital para practicarse un electrocardiograma, procedimiento clave para evaluar la actividad eléctrica del corazón.

De acuerdo con lo que él mismo explicó, los resultados fueron alentadores, al punto de que no fue necesario realizarle otros estudios más complejos que estaban previstos.

Gisela hizo desgarradora confesión tras el complicado estado de salud de su hermano Yeferson Cossio
Así confesó Yeferson Cossio que fue hosppitalizado. | Foto: Canal RCN

“Mi corazón está un poco mejor”, expresó, aliviado, al contar que se libró de pruebas más invasivas como el ecocardiograma transesofágico y la cardioversión eléctrica.

Aun así, los médicos fueron claros en que el proceso aún no ha terminado y que existe una intervención que no puede aplazarse.

¿En qué consiste la nueva intervención que deberá enfrentar Yeferson Cossio?

El propio Yeferson confirmó que la próxima semana deberá someterse a un procedimiento obligatorio conocido como aislamiento eléctrico de las venas pulmonares.

Este tratamiento es utilizado comúnmente para corregir alteraciones en el ritmo cardíaco y evitar complicaciones futuras. Aunque no entró en detalles técnicos, dejó claro que se trata de un paso necesario para estabilizar su condición.

Yeferson Cossio utiliza su experiencia como un llamado de atención, tanto para él como para quienes lo siguen, su caso evidencia cómo el cuerpo puede colapsar cuando no se respetan los tiempos de descanso y autocuidado.

Mientras se prepara para esta nueva intervención, el creador de contenido ha insistido en la importancia de escuchar las señales del cuerpo y priorizar la salud por encima de cualquier éxito o compromiso laboral.

