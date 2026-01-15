Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Captan espíritu de Yeison Jiménez durante su homenaje en Bogotá

En redes circula un video en el que aseguran que el espíritu de Yeison Jiménez estuvo presente durante su homenaje en Bogotá.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Impactante momento en homenaje a Yeison Jiménez: asistentes aseguran sentir su presencia
Impactante momento en homenaje a Yeison Jiménez: asistentes aseguran sentir su presencia. (Foto Canal RCN).

El pasado miércoles 14 de enero se realizó un emotivo homenaje en honor a Yeison Jiménez y su equipo en el Movistar Arena de Bogotá, donde amigos, familiares y fanáticos se reunieron para despedirlos en medio de la música. Sin embargo, el momento estuvo marcado por varios sucesos que muchos asistentes calificaron como espirituales, asegurando que el alma del artista estuvo presente en el lugar.

¿El alma de Yeison Jiménez estuvo presente en su homenaje en Bogotá?

Luego de que finalizara el evento en honor a Yeison Jiménez y su equipo en la capital colombiana, en redes sociales comenzaron a circular diversos videos en los que algunos asistentes aseguraron que el artista estuvo presente por medio de su alma.

Thaliana, hija de Yeison Jiménez lloró en el homenaje de su padre en el Movistar Arena: esto dijo
Despedida de Yeison Jiménez en el Movistar Arena. | Foto: Buen Día, Colombia

Esto se debe a que uno de los objetos más significativos de su ataúd cayó sin razón aparente de su féretro. Además, se registraron otros momentos en los que objetos, como una enorme figura con la inicial de su nombre, también terminaron en el suelo.

Según comentarios de internautas, estos hechos no serían coincidencia, pues mencionan que el artista pudo haberse manifestado a través de estas acciones para demostrar que aún permanecía en nuestro plano.

Frases como “él todavía no ha trascendido, es el noveno día y su alma sigue en la tierra” o “varias videntes han dicho que su alma tiene rabia y por eso mueve las cosas” son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales.

Sin embargo, hay quienes se muestran más escépticos frente a este tipo de manifestaciones y afirmaciones, y señalan que los objetos pudieron haberse caído por distintas razones, como una mala ubicación o las vibraciones provocadas por la música.

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá?

El evento, organizado por familiares y amigos del artista, contó con la participación de varios colegas y personas cercanas, quienes subieron a la tarima para interpretar distintas canciones en su honor. Todo hizo parte de un homenaje cargado de emociones, concebido como una verdadera “fiesta”, en la que las lágrimas se mezclaron con risas, tal y como Yeison Jiménez quería ser recordado.

¿Cómo se organizó la canción para Yeison Jiménez?
Artistas y amigos componen canción de homenaje a Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN)

Además, su esposa, su madre y sus hijas también tomaron el micrófono para dirigirse a los asistentes que llegaron al recinto y las acompañaron en este difícil momento, en el que se despidieron por última vez de uno de los más grandes exponentes de la música popular.

