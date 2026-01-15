La Segura responde a críticas por no pronunciarse tras el fallecimiento de Yeison Jiménez

La ausencia de un mensaje de La Segura tras la muerte de Yeison Jiménez generó preguntas entre sus seguidores, lo que llevó a la creadora de contenido a explicar su postura en redes sociales y recordar su relación con el cantante.

¿Cómo conoció La Segura a Yeison Jiménez?

La Segura explicó que conoció a Yeison Jiménez en el espacio “Camino al Éxito”, un formato de entrevistas y charlas que el cantante lanzó en su canal de YouTube. Ese encuentro se dio en un contexto laboral y fue la única ocasión en la que coincidieron de manera presencial.

La Segura recuerda cómo conoció a Yeison Jiménez / (Fotos de AFP y Canal RCN)

Aunque ambos son figuras públicas en Colombia, él desde la música popular y ella desde el entorno digital, la creadora de contenido aclaró que su relación se limitó a esa colaboración. Según explicó, no existió una cercanía posterior ni una relación constante más allá de ese proyecto puntual.

Durante el episodio, conversaron sobre sus trayectorias antes de la exposición pública y distintas experiencias de sus procesos profesionales. Los internautas afirman que en ese espacio se evidenció una interacción natural, lo que llevó a algunos seguidores a pensar que existía una relación más cercana.

¿Qué dijo La Segura sobre Yeison Jiménez?

Al referirse a ese primer y único encuentro, La Segura señaló que la entrevista le dejó una impresión positiva del artista. Indicó que fue la única vez que se vieron y que ese momento ocurrió hace más de un año.

Me pareció un ser humano increíble. Demasiado, pero demasiado humilde. Me cayó hiper mega bien la entrevista, estuvo espectacular.

De esta manera recordó La Segura a Yeison Jiménez / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido expresó que, pese a no haber tenido una relación cercana, el trato durante la grabación fue cordial y respetuoso. Estas declaraciones surgieron en respuesta a preguntas de seguidores que cuestionaron su postura tras la muerte del cantante.

¿La Segura dedicó un mensaje de despedida a Yeison Jiménez?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, La Segura aclaró que sí compartió en sus redes sociales un fragmento del contenido que realizaron juntos como forma de recuerdo. Sin embargo, explicó que decidió no publicar un mensaje adicional debido a la falta de cercanía con el cantante.

Yo no hablé más del tema porque es que no tengo nada más de qué hablar. Yo no fui una persona cercana a él.

Además, señaló que reflexionó sobre el hecho de que en el accidente no solo falleció Yeison Jiménez, sino también las demás personas que lo acompañaban. Reflexionó que todos los fallecidos merecen el mismo respeto, razón por la cual optó por no centrar su pronunciamiento únicamente en una figura pública.