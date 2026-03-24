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Así reaccionó Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, tras presenciar inesperado accidente

Carolina Gómez llamó la atención en redes al compartir un emotivo mensaje tras el accidente que evidenció junto a Yeferson Cossio.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, reaccionó tras presenciar duro accidente en carretera
Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, compartió emotivo mensaje tras presenciar accidente / (Foto del Canal RCN y AFP)

Un inesperado suceso en la vía generó momentos de tensión para la familia Cossio. Carolina Gómez, novia de Yeferson Cossio, llamó la atención al compartir un emotivo mensaje tras lo sucedido.

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¿Qué accidente presenciaron Yeferson Cossio y su familia?

El incidente se produjo mientras la familia Cossio viajaba por una carretera con carriles que se reducen repentinamente. Según Yeferson, observaron desde lejos un accidente de gran magnitud que pudo afectarlos directamente.

¿Qué accidente presenciaron Yeferson Cossio y su familia?
Yeferson Cossio habla del accidente que presenció junto a su familia / (Foto del Canal RCN y Freepik)

El creador de contenido explicó que un vehículo perdió el control y terminó impactando contra una estructura cerca de un puente, mientras ellos se desplazaban a alta velocidad, generando un momento de angustia.

"Un carro venía sin frenos, nos rozó por detrás. Se fue contra una zanja y se estrelló durísimo"

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¿Cómo reaccionaron Yeferson Cossio y su familia tras el accidente?

El influencer aseguró que todo sucedió en cuestión de segundos, lo que intensificó la tensión dentro del vehículo. Tanto él como Cintia destacaron que, aunque no hubo lesiones físicas, el impacto emocional fue considerable.

¿Cómo reaccionaron Yeferson Cossio y su familia tras el accidente?
Cintia Cossio se mostró conmovida tras el accidente que presenció junto a su familia / (Foto del Canal RCN)

Por medio de sus historias en Instagram, Cintia aseguró que jamás había presenciado un accidente tan grave. La influencer expresó su miedo y confesó que el episodio la dejó "en shock".

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¿Qué dijo Carolina Gómez tras presenciar el accidente?

Carolina compartió en sus redes un video mostrando la carretera por la que viajaban en el momento del accidente. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido compartió un mensaje que llamó la atención de los fans.

Gómez invitó a sus seguidores a valorar cada instante y vivir con intensidad. Con su mensaje de reflexión, recordó que la vida no siempre se puede comprender por completo, pero sí se puede disfrutar plenamente:

“Amen con todo. Hagan lo que los haga sentir vivos. Expresen lo que sienten, abracen fuerte y rían con ganas”.

Las palabras fueron ampliamente compartidas por los internautas, quienes reaccionaron enviando mensajes de apoyo y consuelo a la familia Cossio.

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