¿Blefaroplastia? La razón por la que Shakira habría usado gafas en el Mundial 2026

La aparición de la cantante colombiana Shakira con gafas oscuras durante la inauguración del Mundial de fútbol 2026 despertó una ola de especulaciones en redes sociales, donde surgieron versiones que apuntan a que la cantante habría recurrido a una blefaroplastia. Aunque la artista no se ha pronunciado sobre estos rumores, el accesorio que llevó durante su presentación se convirtió en uno de los detalles más comentados por los internautas.

¿Por qué en redes creen que Shakira se sometió a una blefaroplastia?

Un reciente video compartido en las redes sociales de Los 40 España mostró los ensayos previos a la presentación que se llevó a cabo el pasado 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Sin embargo, más allá de este momento, lo que más llamó la atención de los internautas fue el aspecto del rostro de Shakira, que para algunos lucía diferente, lo que desató especulaciones sobre una presunta blefaroplastia.

Estos fueron los rumores que ciercularon en redes sobre la supuesta doble de Shakira. | AFP: Rodrigo Oropeza

En los comentarios, varios usuarios señalaron que la cantante aún estaría recuperándose de este procedimiento estético, razón por la que su rostro se vería inflamado y habría optado por usar gafas oscuras durante el evento.

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En los comentarios, varios usuarios aseguraron que la cantante aún estaría recuperándose de este procedimiento estético. Por esta razón, señalaron que su rostro lucía inflamado y que esa habría sido la causa por la que decidió usar gafas oscuras durante su presentación.

A raíz de estas imágenes, las especulaciones no tardaron en multiplicarse en redes sociales, donde numerosos internautas compartieron sus propias teorías sobre el aspecto de la artista:

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“Se hizo algo en los ojos, ¿verdad?”, “A mí se me hace que se hizo una Blefaroplastia”, “Otro retoque, cálmate, Shakira”, “Evidentemente se hizo Blefaroplastia antes de la presentación, y aún no se le desinflama el rostro”, “se hizo Blefaroplastia y por eso usó gafas oscuras”, fueron algunos comentarios.

¿Qué es una blefaroplastia, procedimiento que supuestamente Shakira se realizó?

Según información proporcionada por Mayo Clinic, la blefaroplastia es un procedimiento qu1rurg1co que busca eliminar el exceso de piel, grasa y musculo acumulado durante años en los párpados superiores e inferiores.

Este procedimiento tiene como fin no solo rejuvenecer el aspecto de la mirada, sino también, en algunos casos, mejorar el campo visual de la persona.