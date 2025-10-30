Yina Calderón entró a La mansión de Luinny y sorprendió con una advertencia directa

El pasado 29 de octubre, la polémica influenciadora colombiana Yina Calderón inició una nueva etapa en su vida al ingresar a un reality en República Dominicana, donde volverá a coincidir con Karina García. Su llegada al programa estuvo marcada por una fuerte advertencia dirigida a otro participante.

¿Cómo fue la entrada de Yina Calderón a La mansión de Luinny?

La expectativa del ingreso de Yina Calderón a La mansión de Luinny estuvo marcada por la forma en la que la polémica mujer se presentaría ante los participantes con los que tendrá que convivir durante las próximas semanas, y parece no haber defraudado.

Yina Calderón y Karina García tuvieron su primer encuentro. (Fotos Canal RCN)

Pues bajo su eslogan de ‘La villana favorita’, Calderón llegó pisando fuerte al pasar por enfrente de los participantes sin ni siquiera dirigirles la mirada, algo que los conductores notaron y no dudaron en indagar.

Ante esto, Calderón mencionó que no saludaba a nadie porque todos la odi4ban y la querían eliminar del reality lo más pronto posible, así mismo recalcó su papel de villana.

“Todos mis compañeros me odi4n, ellos me quieren sacar, amiga. En toda historia, en toda novela y en toda película se necesita una villana. La protagonista no gana, si no hay villano, si sacan la villana, no pasa nada aquí”, mencionó.

Con esta actitud, Yina Calderón dejó claro desde su llegada que no piensa pasar desapercibida en La mansión de Luinny y que está dispuesta a asumir su papel de “villana favorita” dentro del reality.

¿Cuál fue la advertencia que Yina Calderón realizó tras su llegada a La mansión de Luinny?

Así mismo, aprovechó para manifestar que a ella el único que le caía mal era Axel, generando gran sorpresa ya que no mencionó a Karina García, con quien anteriormente ha tenido problemas.

Yina Calderón sorprendió con llamativo look en el inicio de reality internacional. (Fotos Canal RCN)

“No me agradan varias personas, morronga no soy, por ahora el ladrón y estafador de Casa Blanca, o el chismoso y metido de Axel, por ahora”

De esta manera, Yina Calderón parece no tener intenciones de arremeter nuevamente contra Karina García, por lo menos no tan pronto.