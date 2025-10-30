Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón entró a La mansión de Luinny y sorprendió con una advertencia directa

Así fue el ingreso de Yina Calderón a La mansión de Luinny: lanzó una fuerte advertencia a un participante.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón sorprendió a todos con una advertencia al ingresar a La mansión de Luinny
Yina Calderón llegó a La mansión de Luinny y lanzó una advertencia que dejó a todos en shock. (Foto Canal RCN).

El pasado 29 de octubre, la polémica influenciadora colombiana Yina Calderón inició una nueva etapa en su vida al ingresar a un reality en República Dominicana, donde volverá a coincidir con Karina García. Su llegada al programa estuvo marcada por una fuerte advertencia dirigida a otro participante.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la entrada de Yina Calderón a La mansión de Luinny?

La expectativa del ingreso de Yina Calderón a La mansión de Luinny estuvo marcada por la forma en la que la polémica mujer se presentaría ante los participantes con los que tendrá que convivir durante las próximas semanas, y parece no haber defraudado.

Así fue el encuentro entre Yina Calderón y Karina García en reality internacional
Yina Calderón y Karina García tuvieron su primer encuentro. (Fotos Canal RCN)

Pues bajo su eslogan de ‘La villana favorita’, Calderón llegó pisando fuerte al pasar por enfrente de los participantes sin ni siquiera dirigirles la mirada, algo que los conductores notaron y no dudaron en indagar.

Artículos relacionados

Ante esto, Calderón mencionó que no saludaba a nadie porque todos la odi4ban y la querían eliminar del reality lo más pronto posible, así mismo recalcó su papel de villana.

“Todos mis compañeros me odi4n, ellos me quieren sacar, amiga. En toda historia, en toda novela y en toda película se necesita una villana. La protagonista no gana, si no hay villano, si sacan la villana, no pasa nada aquí”, mencionó.

Con esta actitud, Yina Calderón dejó claro desde su llegada que no piensa pasar desapercibida en La mansión de Luinny y que está dispuesta a asumir su papel de “villana favorita” dentro del reality.

¿Cuál fue la advertencia que Yina Calderón realizó tras su llegada a La mansión de Luinny?

Así mismo, aprovechó para manifestar que a ella el único que le caía mal era Axel, generando gran sorpresa ya que no mencionó a Karina García, con quien anteriormente ha tenido problemas.

Yina Calderón no decepcionó con su look en el inicio de reality internacional
Yina Calderón sorprendió con llamativo look en el inicio de reality internacional. (Fotos Canal RCN)

“No me agradan varias personas, morronga no soy, por ahora el ladrón y estafador de Casa Blanca, o el chismoso y metido de Axel, por ahora”

De esta manera, Yina Calderón parece no tener intenciones de arremeter nuevamente contra Karina García, por lo menos no tan pronto.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hermana de B-King rompió el silencio con emotivo mensaje Talento nacional

Hermana de B-King compartió emotivo mensaje al recordar al cantante: “abracen a sus hermanos”

La hermana de B-King conmovió a sus seguidores al compartir un sentido mensaje lleno de nostalgia y amor.

Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada, expareja de Aída Merlano sorprende al revelar el origen de sus ingresos

Juan David Tejada decidió poner fin a las especulaciones y reveló en redes sociales de dónde proviene realmente su dinero.

Alma Influencers

Médium asegura haberse contactado con Baby Demoni y revela impactante destino de su alma

El joven médium, quien dice que es un 'ángel real', dio sorprendentes explicaciones sobre Baby Demoni. "La desvivieron", dijo.

Lo más superlike

Talento nacional

Ricardo Vesga sorprendió al revelar sí estaría en La casa de los famosos Colombia 3: Esto dijo

Ricardo Vesga sorprendió al hablar sobre la posibilidad de entrar a tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Feid sorprende con radical cambio de look. Feid

Feid sorprende con radical cambio de look y divide opiniones en redes: así se ve el novio de Karol G

El premio que podría ganar Yina Calderón y Karina García en República Dominicana Karina García

Este es el millonario premio que podrían llevarse Karina García y Yina Calderón en "La mansión de Luinny"

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada