Sale a la luz video de Ryan Castro con una misteriosa mujer: ¿su nueva pareja?

En las últimas semanas, el nombre de Ryan Castro se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras convertirse en uno de los cantantes más resonados del país al ser un gran referente del género urbano.

Además, el cantante se ha convertido en centro de atención por parte de sus seguidores al ser captado con una misteriosa mujer en las últimas horas tras un video que se difundió en redes sociales.

¿Qué video salió a la luz de Ryan Castro al aparecer con misteriosa mujer?

Es clave mencionar que uno de los cantantes más querido por parte de los colombianos es Ryan Castro, quien ha demostrado tener una amplia trayectoria profesional y una conexión especial con sus seguidores.

Este es el video que salió a la luz de Ryan Castro con una mujer. | AFP: Ethan Miller

Así también, el cantante se ha convertido en centro de atención por parte de varios internautas al ser visto con una mujer al salir de un club nocturno, en el que fue visto junto a una mujer.



En el video que varios navegantes han circulado en redes sociales, se refleja que la mujer es de tono cabello y el cantante la tomó de la mano.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en México! Falleció reconocido referente de la televisión quien dejó un importante legado

Aunque por el momento, Ryan Castro no ha confirmado tener una relación con otra mujer, se refleja que está sumamente enfocado en retomar todos sus proyectos a nivel personal y profesional.

Por el momento, Ryan Castro no se ha pronunciado en sus redes sociales tener una nueva relación sentimental desde que terminó su exrelación con Valentina González.

¿Cuál ha sido la razón por la que Ryan Castro ha tenido gran influencia en el campo de la música?

Desde luego, Ryan Castro, se ha convertido en un gran referente para varios de sus seguidores al demostrar su gran resiliencia para llevar a cabo todos sus proyectos a nivel profesional.

Artículos relacionados Talento nacional Tania Valencia reapareció en redes sociales tras los problemas de salud de su hijo: esto dijo

¿Por qué Ryan Castro es uno de los cantantes más escuchados? | AFP: Ethan Miller

Sin duda, varios seguidores de Ryan han resaltado la gran habilidad que ha tenido a lo largo de su amplia trayectoria profesional al fusionar varios estilos musicales. Algunos de sus éxitos más escuchados mediante las plataformas digitales son: ‘Mujeriego’, ‘Una niche en Medellín’, ‘Jordan’, ‘Quema’, ‘Monumento’, ‘Monastery’, ‘Corazón roto’ y ‘El ritmo que nos une’.