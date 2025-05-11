Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García es viral por baile en el reality en vivo ¡Aquí el video que compartió su hija, Isabella!

Karina García sorprendió con su energía y carisma en "La mansión de Luinny" en un momento que rápidamente se volvió viral.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Isa Flow publicó una historia en su Instagram que dejó ver a su mamá Karina García en un momento de sabor. Vestida con ropa deportiva, Karina bailó al ritmo de la música con un entusiasmo contagioso.

¿Qué mostró el video compartido por Isa Flow de su mamá Karina García?

El video mostró a Karina entregada por completo a la canción que sonaba de fondo mientras está rodeada de sus compañeros de reality.

La expresión corporal de Karina y la forma en la que cantaba cada verso de la canción, mostraron una versión más relajada de la influencer en medio de las tensiones propias del formato competitivo del reality.

¿Cómo ha sido el desempeño de Karina García en el reality “La mansión de Luinny”?

En lo que va de “La mansión de Luinny”, Karina García ha logrado mantenerse fuera de las nominaciones, consolidándose como una de las figuras más fuertes del programa.

Su participación ha sido celebrada por sus seguidores, quienes destacaron su regreso a un formato de convivencia televisiva tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

En un formato donde la exposición constante puede desgastar, Karina logra equilibrar la competencia con momentos que la muestran genuina y divertida.

Yina Calderón también forma parte del elenco de “La mansión de Luinny”, lo que ha elevado aún más la expectativa del público latinoamericano.

¿Cómo funciona “La mansión de Luinny”?

El reality, creado y conducido por Luinny Corporán, reúne a 18 participantes de distintos países como Colombia, Ecuador, México, España, Chile, Puerto Rico y Estados Unidos.

La dinámica se basa en retos, convivencia y votaciones en tiempo real a través de superchats en YouTube, lo que permite al público influir directamente en el destino de los concursantes.

