Alejandra Ávila despidió a Pichingo con sentidas palabras tras su eliminación de MasterChef Celebrity

La actriz Alejandra Ávila no dudó en expresarle su cariño y admiración a Pichingo quien se convirtió en el más reciente eliminado.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Pichingoy Alejandra Ávila en MasterChef Celebrity 2025.
La emotiva despedida de Alejandra Ávila tras la eliminación de Pichingo. Foto | Canal RCN.

Diego Alexander Gómez, mejor conocido como Pichingo, se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity, pues tras no conquistar al exigente jurado, tuvo que despedirse de esta décima temporada de la cocina más importante del mundo.

¿Quién fue el reciente eliminado de MasterChef Celebrity 2025?

La salida del comediante antioqueño no solo desató reacciones entre los televidentes, sino también entre quienes tuvieron la posibilidad de conocerlo al interior del reality y compartir esta experiencia a lo largo de estos meses.

Una de ellas fue Alejandra Ávila, quien recientemente rompió el silencio en redes sociales y compartió un sentido mensaje en el que, además de despedirse del trovador, también le expresó todo su cariño y admiración.

"Te quiero mucho mi Pichi, gracias por alegrarnos día tras día y por abrirnos el corazón para contarnos tu historia e inspirarnos, te admiro", fueron las palabras de la reconocida actriz colombiana.

¿Cómo reaccionó Alejandra Ávila tras la reciente eliminación de Pichingo de MasterChef Celebrity 2025?

Así como Ávila, otras personalidades de la actual temporada como Carolina Sabino, Violeta Bergonzi y Patricia Grisales, se unieron para dedicarle al paisa amorosas palabras con las que destacaron sus virtudes y agradecieron la oportunidad de poder vivir esta aventura junto a él.

Pichingo en MasterChef Celebrity 2025.
La reacción de Alejandra Ávila tras la salida de Pichingo. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la razón por la que Pichingo fue eliminado de MasterChef Celebrity 2025?

Aunque el exparticipante se caracterizó por ser uno de los más destacados de la competencia, en esta oportunidad unos profiteroles no cumplieron con las expectativas de los jurados, además, su plato, no estuvo a la altura del nivel que demostraron sus compañeras.

Cabe señalar que en esta oportunidad, los cocineros se enfrentaron a un reto en el que debían preparar dos platos, uno salado y uno dulce, en un total de 75 minutos.

Pichingo en MasterChef Celebrity 2025.
Así se despidió Alejandra Ávila de Pichingo. Foto | Canal RCN.

Tras la salida de Pichingo de esta décima temporada, falta poco para conocer el grupo de finalistas, lo que sí es un hecho es que, al igual que en la temporada anterior, en esta también se enfrentarán cuatro mujeres por el título de MasterChef.

